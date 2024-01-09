09 января 2024

Картаполов анонсировал новые законопроекты для военных

Картаполов: в работе Госдумы РФ находятся несколько законопроектов для военных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Картаполов.stock,  stock, картаполов андрей
Законопроекты направлены на защиту военных и их семей, заявил Андрей Картаполов Фото:

В Госдуме РФ находятся в работе несколько законопроектов для военных. Об этом заявил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Мы многое сделали за этот уходящий год, но у нас есть в работе еще несколько законопроектов. Они направлены на то, чтобы человек в погодах был более социально защищен, чтобы члены его семьи, родные и близкие тоже были защищены. Все наши законодательные инициативы направлены на то, чтобы Россия была сильнее», — сказал Картаполов в интервью изданию «Фонтанка».

Андрей Картаполов сообщал, что в России продолжается работа над созданием единого реестра воинского учета. По его словам, к 2025 году реестр будет практически завершен, передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме РФ находятся в работе несколько законопроектов для военных. Об этом заявил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. «Мы многое сделали за этот уходящий год, но у нас есть в работе еще несколько законопроектов. Они направлены на то, чтобы человек в погодах был более социально защищен, чтобы члены его семьи, родные и близкие тоже были защищены. Все наши законодательные инициативы направлены на то, чтобы Россия была сильнее», — сказал Картаполов в интервью изданию «Фонтанка». Андрей Картаполов сообщал, что в России продолжается работа над созданием единого реестра воинского учета. По его словам, к 2025 году реестр будет практически завершен, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...