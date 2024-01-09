Картаполов анонсировал новые законопроекты для военных

Картаполов: в работе Госдумы РФ находятся несколько законопроектов для военных

Законопроекты направлены на защиту военных и их семей, заявил Андрей Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы

В Госдуме РФ находятся в работе несколько законопроектов для военных. Об этом заявил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Мы многое сделали за этот уходящий год, но у нас есть в работе еще несколько законопроектов. Они направлены на то, чтобы человек в погодах был более социально защищен, чтобы члены его семьи, родные и близкие тоже были защищены. Все наши законодательные инициативы направлены на то, чтобы Россия была сильнее», — сказал Картаполов в интервью изданию «Фонтанка».

Андрей Картаполов сообщал, что в России продолжается работа над созданием единого реестра воинского учета. По его словам, к 2025 году реестр будет практически завершен, передает «Национальная служба новостей».