Картаполов анонсировал новые законопроекты для военных

В Госдуме РФ находятся в работе несколько законопроектов для военных. Об этом заявил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.
«Мы многое сделали за этот уходящий год, но у нас есть в работе еще несколько законопроектов. Они направлены на то, чтобы человек в погодах был более социально защищен, чтобы члены его семьи, родные и близкие тоже были защищены. Все наши законодательные инициативы направлены на то, чтобы Россия была сильнее», — сказал Картаполов в интервью изданию «Фонтанка».
Андрей Картаполов сообщал, что в России продолжается работа над созданием единого реестра воинского учета. По его словам, к 2025 году реестр будет практически завершен, передает «Национальная служба новостей».
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