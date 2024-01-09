09 января 2024

Мэрия Нефтеюганска установит теплую автобусную остановку за 5,5 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплые остановочные павильоны. Сургут , вандализм, теплая остановка, остановочный павильон
Новая теплая автобусная остановка в Нефтеюганске обойдется властям в 5,5 миллионов Фото:

Мэрия Нефтеюганска (ХМАО) заключила контракт с саратовским ООО «Мегатехнологии» на установку теплой автобусной остановки на 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Поставка товара производится по адресу: город Нефтеюганск», — говорится в документе. Там уточняется, что контракт заключен с ООО «Мегатехнологии» на сумму 5,5 миллионов рублей.

Поставка и монтаж должны быть осуществлены до 15 апреля 2024 года. Новый теплый автобусный павильон разместится на улице Мира, остановка «Старый автовокзал».

Тревел-блогер из Санкт-Петербурга Марк Еремин удивился теплым остановкам в Ханты-Мансийске во время путешествия по ХМАО. Он сказал, что подобное видел только в Дубае и Ингушетии.

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Мэрия Нефтеюганска (ХМАО) заключила контракт с саратовским ООО «Мегатехнологии» на установку теплой автобусной остановки на 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Поставка товара производится по адресу: город Нефтеюганск», — говорится в документе. Там уточняется, что контракт заключен с ООО «Мегатехнологии» на сумму 5,5 миллионов рублей. Поставка и монтаж должны быть осуществлены до 15 апреля 2024 года. Новый теплый автобусный павильон разместится на улице Мира, остановка «Старый автовокзал». Тревел-блогер из Санкт-Петербурга Марк Еремин удивился теплым остановкам в Ханты-Мансийске во время путешествия по ХМАО. Он сказал, что подобное видел только в Дубае и Ингушетии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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