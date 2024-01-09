09 января 2024

ПВО пресекла атаку РСЗО «Ураган» на Белгородскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, ракетный комплекс, зрк, пво, с-500,  stock
ПВО уничтожили беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила над Белгородской областью беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Около 19:30 по московскому пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ураган“ и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ», — пишет telegram-канал «Минобороны России». В ведомстве отметили, что дежурные средства ПВО сразили атаку ВСУ над Белгородской областью.

Российские солдаты укрепили свои позиции на донецком направлении. По информации Минобороны, 9 января ВСУ потеряли более 250 бойцов убитыми и ранеными. Сейчас армия РФ ведет атаку в направлении Георгиевки и Новомихайловки. В то же время министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что поддержание высочайшего уровня боеготовности ядерной триады является одной их ключевых задач Минобороны РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила над Белгородской областью беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «Около 19:30 по московскому пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ураган“ и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ», — пишет telegram-канал «Минобороны России». В ведомстве отметили, что дежурные средства ПВО сразили атаку ВСУ над Белгородской областью. Российские солдаты укрепили свои позиции на донецком направлении. По информации Минобороны, 9 января ВСУ потеряли более 250 бойцов убитыми и ранеными. Сейчас армия РФ ведет атаку в направлении Георгиевки и Новомихайловки. В то же время министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что поддержание высочайшего уровня боеготовности ядерной триады является одной их ключевых задач Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...