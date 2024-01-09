ПВО пресекла атаку РСЗО «Ураган» на Белгородскую область

10 января 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

ПВО уничтожили беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила над Белгородской областью беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «Около 19:30 по московскому пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ураган“ и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ», — пишет telegram-канал «Минобороны России». В ведомстве отметили, что дежурные средства ПВО сразили атаку ВСУ над Белгородской областью. Российские солдаты укрепили свои позиции на донецком направлении. По информации Минобороны, 9 января ВСУ потеряли более 250 бойцов убитыми и ранеными. Сейчас армия РФ ведет атаку в направлении Георгиевки и Новомихайловки. В то же время министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что поддержание высочайшего уровня боеготовности ядерной триады является одной их ключевых задач Минобороны РФ.

Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила над Белгородской областью беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «Около 19:30 по московскому пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ураган“ и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ», — пишет telegram-канал «Минобороны России». В ведомстве отметили, что дежурные средства ПВО сразили атаку ВСУ над Белгородской областью. Российские солдаты укрепили свои позиции на донецком направлении. По информации Минобороны, 9 января ВСУ потеряли более 250 бойцов убитыми и ранеными. Сейчас армия РФ ведет атаку в направлении Георгиевки и Новомихайловки. В то же время министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что поддержание высочайшего уровня боеготовности ядерной триады является одной их ключевых задач Минобороны РФ.