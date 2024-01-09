Шефу Пентагона Ллойду Остину диагностировали рак

10 января 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

У Ллойда Остина возникли осложнения после операции из-за рака простаты Фото: Официальный сайт президента Украины Глава Пентагона Ллойд Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений, сообщили врачи. «Ллойд Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Его госпитализировали повторно из-за осложнений и инфекции», — сообщили в telegram-канале «Раньше всех» со ссылкой на врачей. Остин был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных плановой медпроцедурой. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ему не было известно о госпитализации шефа Пентагона.

Глава Пентагона Ллойд Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений, сообщили врачи. «Ллойд Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Его госпитализировали повторно из-за осложнений и инфекции», — сообщили в telegram-канале «Раньше всех» со ссылкой на врачей. Остин был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных плановой медпроцедурой. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ему не было известно о госпитализации шефа Пентагона.