Шефу Пентагона Ллойду Остину диагностировали рак

У Ллойда Остина возникли осложнения после операции из-за рака простаты
Глава Пентагона Ллойд Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений, сообщили врачи.
«Ллойд Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Его госпитализировали повторно из-за осложнений и инфекции», — сообщили в telegram-канале «Раньше всех» со ссылкой на врачей.
Остин был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных плановой медпроцедурой. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ему не было известно о госпитализации шефа Пентагона.
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