09 января 2024

Шефу Пентагона Ллойду Остину диагностировали рак

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
У Ллойда Остина возникли осложнения после операции из-за рака простаты Фото:

Глава Пентагона Ллойд Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений, сообщили врачи.

«Ллойд Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Его госпитализировали повторно из-за осложнений и инфекции», — сообщили в telegram-канале «Раньше всех» со ссылкой на врачей.

Остин был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных плановой медпроцедурой. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ему не было известно о госпитализации шефа Пентагона.

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Глава Пентагона Ллойд Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Он был повторно госпитализирован из-за осложнений, сообщили врачи. «Ллойд Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Его госпитализировали повторно из-за осложнений и инфекции», — сообщили в telegram-канале «Раньше всех» со ссылкой на врачей. Остин был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных плановой медпроцедурой. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ему не было известно о госпитализации шефа Пентагона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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