Блинкен высказался о госпитализации главы Пентагона

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
«Я не знал. Мне не было известно о проблемах Остина со здоровьем», — заявил Блинкен. Пресс-конференция велась на
Ллойда Остина госпитализировали 1 января после осложнений, вызванных плановой медпроцедурой. По словам пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера, он быстро выздоравливает. Источники издания Politico сообщали, что Пентагон три дня скрывал от Белого дома информацию о госпитализации Остина. Сам глава ведомства отметил, что нужно было раньше сообщить общественности и СМИ о медицинских процедурах, а также заявил, что готов взять на себя ответственность за решение о раскрытии информации.
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