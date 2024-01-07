Блинкен высказался о госпитализации главы Пентагона

Блинкен заявил, что не знал о госпитализации шефа Пентагона

07 января 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил, что не знал о проблемах со здоровьем у главы Пентагона Фото: Официальный сайт президента Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. «Я не знал. Мне не было известно о проблемах Остина со здоровьем», — заявил Блинкен. Пресс-конференция велась на YouTube-канале Госдепа США. Ллойда Остина госпитализировали 1 января после осложнений, вызванных плановой медпроцедурой. По словам пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера, он быстро выздоравливает. Источники издания Politico сообщали, что Пентагон три дня скрывал от Белого дома информацию о госпитализации Остина. Сам глава ведомства отметил, что нужно было раньше сообщить общественности и СМИ о медицинских процедурах, а также заявил, что готов взять на себя ответственность за решение о раскрытии информации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. «Я не знал. Мне не было известно о проблемах Остина со здоровьем», — заявил Блинкен. Пресс-конференция велась на YouTube-канале Госдепа США. Ллойда Остина госпитализировали 1 января после осложнений, вызванных плановой медпроцедурой. По словам пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера, он быстро выздоравливает. Источники издания Politico сообщали, что Пентагон три дня скрывал от Белого дома информацию о госпитализации Остина. Сам глава ведомства отметил, что нужно было раньше сообщить общественности и СМИ о медицинских процедурах, а также заявил, что готов взять на себя ответственность за решение о раскрытии информации.