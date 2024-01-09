Боевики взяли в заложники ведущих и заминировали студию эквадорского телеканала. Видео

10 января 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

Полиция окружила здание с боевиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Televisión, заминировав телестудию. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Вооруженные боевики захватили в заложники ведущих и заминировали студию эквадорского телеканала TC Televisión. Здание окружено полицией», — пишет telegram-канал Shot. На фоне беспорядков в Эквадоре президент страны Даниэль Нобоа уже объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта». Беспорядки в стране происходят уже давно. Еще 9 августа был застрелен кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, а через некоторое время был убит политик, участник оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионес, передает MK.RU.

Вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Televisión, заминировав телестудию. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Вооруженные боевики захватили в заложники ведущих и заминировали студию эквадорского телеканала TC Televisión. Здание окружено полицией», — пишет telegram-канал Shot. На фоне беспорядков в Эквадоре президент страны Даниэль Нобоа уже объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта». Беспорядки в стране происходят уже давно. Еще 9 августа был застрелен кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, а через некоторое время был убит политик, участник оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионес, передает MK.RU.