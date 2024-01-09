09 января 2024

Боевики взяли в заложники ведущих и заминировали студию эквадорского телеканала. Видео

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Полиция окружила здание с боевиками Фото:

Вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Televisión, заминировав телестудию. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Вооруженные боевики захватили в заложники ведущих и заминировали студию эквадорского телеканала TC Televisión. Здание окружено полицией», — пишет telegram-канал Shot. На фоне беспорядков в Эквадоре президент страны Даниэль Нобоа уже объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта».

Беспорядки в стране происходят уже давно. Еще 9 августа был застрелен кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, а через некоторое время был убит политик, участник оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионес, передает MK.RU.

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Вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Televisión, заминировав телестудию. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Вооруженные боевики захватили в заложники ведущих и заминировали студию эквадорского телеканала TC Televisión. Здание окружено полицией», — пишет telegram-канал Shot. На фоне беспорядков в Эквадоре президент страны Даниэль Нобоа уже объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта». Беспорядки в стране происходят уже давно. Еще 9 августа был застрелен кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, а через некоторое время был убит политик, участник оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионес, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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