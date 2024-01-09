09 января 2024

Двух полковников ФСБ обвинили во взятке в 20 миллионов от настоятеля храма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Часть полученной взятки была найдена в местах проживания взяткополучателей Фото:

За взятку в 20 миллионов рублей, полученную от настоятеля храма, предъявлено обвинение ранее арестованным двум полковникам ФСБ. Информация об этом следует из материалов дела.

«Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен на Малой Лубянке в Москве», — приводит ТАСС слова уголовного дела. По их информации, сотрудники ФСБ свою вину признали.

Преступление совершалось с марта по октябрь 2023 года, когда злоумышленники пообещали взяткодателю принятия нужного решения в суде. При обысках в квартирах сотрудников ФСБ была найдена часть денег, полученная им преступным путем.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За взятку в 20 миллионов рублей, полученную от настоятеля храма, предъявлено обвинение ранее арестованным двум полковникам ФСБ. Информация об этом следует из материалов дела. «Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен на Малой Лубянке в Москве», — приводит ТАСС слова уголовного дела. По их информации, сотрудники ФСБ свою вину признали. Преступление совершалось с марта по октябрь 2023 года, когда злоумышленники пообещали взяткодателю принятия нужного решения в суде. При обысках в квартирах сотрудников ФСБ была найдена часть денег, полученная им преступным путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...