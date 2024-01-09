Двух полковников ФСБ обвинили во взятке в 20 миллионов от настоятеля храма

10 января 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

Часть полученной взятки была найдена в местах проживания взяткополучателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За взятку в 20 миллионов рублей, полученную от настоятеля храма, предъявлено обвинение ранее арестованным двум полковникам ФСБ. Информация об этом следует из материалов дела. «Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен на Малой Лубянке в Москве», — приводит ТАСС слова уголовного дела. По их информации, сотрудники ФСБ свою вину признали. Преступление совершалось с марта по октябрь 2023 года, когда злоумышленники пообещали взяткодателю принятия нужного решения в суде. При обысках в квартирах сотрудников ФСБ была найдена часть денег, полученная им преступным путем.

За взятку в 20 миллионов рублей, полученную от настоятеля храма, предъявлено обвинение ранее арестованным двум полковникам ФСБ. Информация об этом следует из материалов дела. «Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен на Малой Лубянке в Москве», — приводит ТАСС слова уголовного дела. По их информации, сотрудники ФСБ свою вину признали. Преступление совершалось с марта по октябрь 2023 года, когда злоумышленники пообещали взяткодателю принятия нужного решения в суде. При обысках в квартирах сотрудников ФСБ была найдена часть денег, полученная им преступным путем.