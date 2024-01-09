Президент Эквадора Номоа мобилизовал армию для борьбы с преступниками

10 января 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Армия Эквадора будет бороться с преступностью Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Лидер Эквадора Даниэль Нобора приказал вооруженным силам страны нейтрализовать группировки боевиков, которые захватили заложников в разных городах страны. Об этом заявлено в указе президента. «Президент Нобоа приказал армии нейтрализовать преступные группировки, которые захватили заложников в разных городах страны», — передает содержание указа telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Также Нобоа объявил в Эквадоре режим «внутреннего вооруженного конфликта». Из-за высоко роста преступности в Эквадоре начались беспорядки. Боевики взяли в заложники ведущих одного из местных телеканалов TC Televisiónи и заминировали студию. Здание окружила полиция.

Лидер Эквадора Даниэль Нобора приказал вооруженным силам страны нейтрализовать группировки боевиков, которые захватили заложников в разных городах страны. Об этом заявлено в указе президента. «Президент Нобоа приказал армии нейтрализовать преступные группировки, которые захватили заложников в разных городах страны», — передает содержание указа telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Также Нобоа объявил в Эквадоре режим «внутреннего вооруженного конфликта». Из-за высоко роста преступности в Эквадоре начались беспорядки. Боевики взяли в заложники ведущих одного из местных телеканалов TC Televisiónи и заминировали студию. Здание окружила полиция.