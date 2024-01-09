09 января 2024

Президент Эквадора Номоа мобилизовал армию для борьбы с преступниками

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, магазин, чвк, сво, наемники
Армия Эквадора будет бороться с преступностью Фото:

Лидер Эквадора Даниэль Нобора приказал вооруженным силам страны нейтрализовать группировки боевиков, которые захватили заложников в разных городах страны. Об этом заявлено в указе президента.

«Президент Нобоа приказал армии нейтрализовать преступные группировки, которые захватили заложников в разных городах страны», — передает содержание указа telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Также Нобоа объявил в Эквадоре режим «внутреннего вооруженного конфликта».

Из-за высоко роста преступности в Эквадоре начались беспорядки. Боевики взяли в заложники ведущих одного из местных телеканалов TC Televisiónи и заминировали студию. Здание окружила полиция.

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Лидер Эквадора Даниэль Нобора приказал вооруженным силам страны нейтрализовать группировки боевиков, которые захватили заложников в разных городах страны. Об этом заявлено в указе президента. «Президент Нобоа приказал армии нейтрализовать преступные группировки, которые захватили заложников в разных городах страны», — передает содержание указа telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Также Нобоа объявил в Эквадоре режим «внутреннего вооруженного конфликта». Из-за высоко роста преступности в Эквадоре начались беспорядки. Боевики взяли в заложники ведущих одного из местных телеканалов TC Televisiónи и заминировали студию. Здание окружила полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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