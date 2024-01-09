Наследникам авариек в ЯНАО стала доступна соцвыплата для покупки жилья

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление о расширении пилотного проекта по переселению из аварийного жилья. Теперь ямальцы, которые получили в наследство квартиру в аварийном доме, после его признания подлежащим к сносу, смогут получить социальную выплату для приобретения жилья на первичном рынке. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.
«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: утвердить прилагаемые изменения. <…> К случаям, дающим право участия в пилотном проекте гражданам, у которых право собственности на жилое помещение, непригодное для проживания, возникло после признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», — написано в документе.
Пилотный проект по переселению из аварийного жилья действует в Салехарде и Губкинском. В 2025 году ожидается, что он начнет работать в Лабытнанги.
В седьмом районе города Губкинского скоро начнутся масштабные строительные работы. В течение двух ближайших лет здесь расселят жителей аварийного фонда и возведут современные многоквартирные дома.
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