Наследникам авариек в ЯНАО стала доступна соцвыплата для покупки жилья

10 января 2024 в 02:08 Размер текста - 17 +

Правительство ЯНАО расширило число участников пилотного проекта по переселению из аварийного жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление о расширении пилотного проекта по переселению из аварийного жилья. Теперь ямальцы, которые получили в наследство квартиру в аварийном доме, после его признания подлежащим к сносу, смогут получить социальную выплату для приобретения жилья на первичном рынке. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: утвердить прилагаемые изменения. <…> К случаям, дающим право участия в пилотном проекте гражданам, у которых право собственности на жилое помещение, непригодное для проживания, возникло после признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», — написано в документе. Пилотный проект по переселению из аварийного жилья действует в Салехарде и Губкинском. В 2025 году ожидается, что он начнет работать в Лабытнанги. В седьмом районе города Губкинского скоро начнутся масштабные строительные работы. В течение двух ближайших лет здесь расселят жителей аварийного фонда и возведут современные многоквартирные дома.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление о расширении пилотного проекта по переселению из аварийного жилья. Теперь ямальцы, которые получили в наследство квартиру в аварийном доме, после его признания подлежащим к сносу, смогут получить социальную выплату для приобретения жилья на первичном рынке. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: утвердить прилагаемые изменения. <…> К случаям, дающим право участия в пилотном проекте гражданам, у которых право собственности на жилое помещение, непригодное для проживания, возникло после признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», — написано в документе. Пилотный проект по переселению из аварийного жилья действует в Салехарде и Губкинском. В 2025 году ожидается, что он начнет работать в Лабытнанги. В седьмом районе города Губкинского скоро начнутся масштабные строительные работы. В течение двух ближайших лет здесь расселят жителей аварийного фонда и возведут современные многоквартирные дома.