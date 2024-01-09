Решилась судьба заложников телеканала TC Television в Эквадоре

10 января 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Большая часть заложников освобождена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большая часть заложников, захваченных бандитами в Эквадоре в студии телеканала TC Television, освобождены местной полицией. Об этом сообщил официальный представитель администрации президента Эквадора Роберто Исуриета Канова. «Судя по информации, которой мы располагаем, на данный момент подавляющее большинство работников уже освобождены. Мы ожидаем отчетов», — поясняет ТАСС слова Конова. Основной задачей на данный момент представитель президента назвал окончательное освобождение всех заложников в телецентре. Вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Television, заминировав телестудию. На фоне беспорядков в Эквадоре президент страны Даниэль Нобоа объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта, передает RT.

Большая часть заложников, захваченных бандитами в Эквадоре в студии телеканала TC Television, освобождены местной полицией. Об этом сообщил официальный представитель администрации президента Эквадора Роберто Исуриета Канова. «Судя по информации, которой мы располагаем, на данный момент подавляющее большинство работников уже освобождены. Мы ожидаем отчетов», — поясняет ТАСС слова Конова. Основной задачей на данный момент представитель президента назвал окончательное освобождение всех заложников в телецентре. Вооруженные боевики захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала TC Television, заминировав телестудию. На фоне беспорядков в Эквадоре президент страны Даниэль Нобоа объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта, передает RT.