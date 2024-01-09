Российский аналог «Википедии» протестировали и готовят к запуску в январе

10 января 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Российский аналог «Википедии» запустит полномасштабную версию с 15 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бета-тестирование «Рувики» — российского аналога «Википедии», завершилось. 15 января сайт запустят в полномасштабной версии. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Рувики» в бета-версии стал доступен для читателей 26 июня 2023 года. Сейчас тестирование завершено и 15 января аналог «Википедии» запустят в полномасштабном варианте с технологическими изменениями. В нем появятся: персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ статьи, видео и подкасты, сообщили «Известиям» в пресс-службе. За полгода интерфейс «Рувики» был создан для 20 языков народов России, в 2024 году планируется открыть еще минимум 10 языковых разделов. Депутат Госдумы Антон Немкин, считает, что у сайта «большое будущее», ведь «Википедия» сейчас «оружие в информационной войне против РФ, которое используется открыто и нагло». Несмотря на это, первый замглавы комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, говорит, что «Википедию» пока рано блокировать. По его словам, «Рувики» «пока на стадии развития, нужно дать время для того, чтобы наладить работу», иначе россияне продолжат пользоваться «Википедией» при помощи VPN-сервисов. Организацию, которая занимается поддержкой «Википедии», ликвидируют в России. В связи с этим директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников рассказал об отечественной альтернативе проекта — «Рувики», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бета-тестирование «Рувики» — российского аналога «Википедии», завершилось. 15 января сайт запустят в полномасштабной версии. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Рувики» в бета-версии стал доступен для читателей 26 июня 2023 года. Сейчас тестирование завершено и 15 января аналог «Википедии» запустят в полномасштабном варианте с технологическими изменениями. В нем появятся: персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ статьи, видео и подкасты, сообщили «Известиям» в пресс-службе. За полгода интерфейс «Рувики» был создан для 20 языков народов России, в 2024 году планируется открыть еще минимум 10 языковых разделов. Депутат Госдумы Антон Немкин, считает, что у сайта «большое будущее», ведь «Википедия» сейчас «оружие в информационной войне против РФ, которое используется открыто и нагло». Несмотря на это, первый замглавы комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, говорит, что «Википедию» пока рано блокировать. По его словам, «Рувики» «пока на стадии развития, нужно дать время для того, чтобы наладить работу», иначе россияне продолжат пользоваться «Википедией» при помощи VPN-сервисов. Организацию, которая занимается поддержкой «Википедии», ликвидируют в России. В связи с этим директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников рассказал об отечественной альтернативе проекта — «Рувики», передает телеканал 360.