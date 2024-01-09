Эмоции освобожденных заложников в Эквадоре попали на видео

10 января 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Освобожденные смогли встретиться с родственниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эквадорская полиция высвободила десятки заложников из студии телеканала TC Television, захваченными вооруженными боевиками. Эмоции после их освобождения попали на камеры эквадорских СМИ. Беспорядки в Эквадоре 10 января начались с того, что боевики совершили захват ведущих местного телеканала, заминировав студию. По словам представителя администрации президента страны Роберто Исуриета Канова, большая часть работников освобождены. Несмотря на это, бандиты продолжают хаос, расстреливая и взрывая полицейских. Президент Эквадора Даниэль Нобора уже мобилизовал армию для уничтожения преступников, объявив режим «внутреннего вооруженного конфликта, передает RT.

Эквадорская полиция высвободила десятки заложников из студии телеканала TC Television, захваченными вооруженными боевиками. Эмоции после их освобождения попали на камеры эквадорских СМИ. Беспорядки в Эквадоре 10 января начались с того, что боевики совершили захват ведущих местного телеканала, заминировав студию. По словам представителя администрации президента страны Роберто Исуриета Канова, большая часть работников освобождены. Несмотря на это, бандиты продолжают хаос, расстреливая и взрывая полицейских. Президент Эквадора Даниэль Нобора уже мобилизовал армию для уничтожения преступников, объявив режим «внутреннего вооруженного конфликта, передает RT.