Эмоции освобожденных заложников в Эквадоре попали на видео

Эквадорская полиция высвободила десятки заложников из студии телеканала TC Television, захваченными вооруженными боевиками. Эмоции после их освобождения попали на камеры эквадорских СМИ.
Беспорядки в Эквадоре 10 января начались с того, что боевики совершили захват ведущих местного телеканала, заминировав студию. По словам представителя администрации президента страны Роберто Исуриета Канова, большая часть работников освобождены. Несмотря на это, бандиты продолжают хаос, расстреливая и взрывая полицейских. Президент Эквадора Даниэль Нобора уже мобилизовал армию для уничтожения преступников, объявив режим «внутреннего вооруженного конфликта, передает RT.
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