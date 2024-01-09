09 января 2024

Эмоции освобожденных заложников в Эквадоре попали на видео

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Освобожденные смогли встретиться с родственниками Фото:

Эквадорская полиция высвободила десятки заложников из студии телеканала TC Television, захваченными вооруженными боевиками. Эмоции после их освобождения попали на камеры эквадорских СМИ.

Беспорядки в Эквадоре 10 января начались с того, что боевики совершили захват ведущих местного телеканала, заминировав студию. По словам представителя администрации президента страны Роберто Исуриета Канова, большая часть работников освобождены. Несмотря на это, бандиты продолжают хаос, расстреливая и взрывая полицейских. Президент Эквадора Даниэль Нобора уже мобилизовал армию для уничтожения преступников, объявив режим «внутреннего вооруженного конфликта, передает RT.

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Эквадорская полиция высвободила десятки заложников из студии телеканала TC Television, захваченными вооруженными боевиками. Эмоции после их освобождения попали на камеры эквадорских СМИ. Беспорядки в Эквадоре 10 января начались с того, что боевики совершили захват ведущих местного телеканала, заминировав студию. По словам представителя администрации президента страны Роберто Исуриета Канова, большая часть работников освобождены. Несмотря на это, бандиты продолжают хаос, расстреливая и взрывая полицейских. Президент Эквадора Даниэль Нобора уже мобилизовал армию для уничтожения преступников, объявив режим «внутреннего вооруженного конфликта, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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