09 января 2024

Бандиты начали взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бандиты начали расстреливать сотрудников полиции Фото:

Вооруженные бандиты начали взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«В стране начались массовые беспорядки из-за побега лидеров преступных группировок. Вооруженные бандиты начали взрывать и расстреливать сотрудников полиции на улицах Эквадора», — сообщил telegram-канал. На видео показаны взрывы в городе и поджог автомобилей, также слышны звуки выстрелов.

Ранее в здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием и взяли в заложники ведущих, передает «Национальная служба новостей». Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта. Также он приказал вооруженным силам нейтрализовать группировки боевиков.

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Вооруженные бандиты начали взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В стране начались массовые беспорядки из-за побега лидеров преступных группировок. Вооруженные бандиты начали взрывать и расстреливать сотрудников полиции на улицах Эквадора», — сообщил telegram-канал. На видео показаны взрывы в городе и поджог автомобилей, также слышны звуки выстрелов. Ранее в здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием и взяли в заложники ведущих, передает «Национальная служба новостей». Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта. Также он приказал вооруженным силам нейтрализовать группировки боевиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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