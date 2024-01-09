Вооруженные бандиты начали взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«В стране начались массовые беспорядки из-за побега лидеров преступных группировок. Вооруженные бандиты начали взрывать и расстреливать сотрудников полиции на улицах Эквадора», — сообщил telegram-канал. На видео показаны взрывы в городе и поджог автомобилей, также слышны звуки выстрелов.
Ранее в здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием и взяли в заложники ведущих, передает «Национальная служба новостей». Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта. Также он приказал вооруженным силам нейтрализовать группировки боевиков.
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