Бандиты начали взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора. Видео

10 января 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

Бандиты начали расстреливать сотрудников полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вооруженные бандиты начали взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В стране начались массовые беспорядки из-за побега лидеров преступных группировок. Вооруженные бандиты начали взрывать и расстреливать сотрудников полиции на улицах Эквадора», — сообщил telegram-канал. На видео показаны взрывы в городе и поджог автомобилей, также слышны звуки выстрелов. Ранее в здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием и взяли в заложники ведущих, передает «Национальная служба новостей». Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта. Также он приказал вооруженным силам нейтрализовать группировки боевиков.

Вооруженные бандиты начали взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В стране начались массовые беспорядки из-за побега лидеров преступных группировок. Вооруженные бандиты начали взрывать и расстреливать сотрудников полиции на улицах Эквадора», — сообщил telegram-канал. На видео показаны взрывы в городе и поджог автомобилей, также слышны звуки выстрелов. Ранее в здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием и взяли в заложники ведущих, передает «Национальная служба новостей». Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта. Также он приказал вооруженным силам нейтрализовать группировки боевиков.