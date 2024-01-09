В Курганской области за 5 млн рублей отремонтируют лечебное отделение санатория

На ремонт отделения в санатории планируют потратить 4,9 миллионов рублей
В курганском санатории «Озеро Медвежье» отремонтируют отделение водолечебницы. Начальная цена контракта составляет 4,9 миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок.
«Объект закупки: ремонт отделения водолечебницы в здании санатория „Озеро Медвежье“. Начальная цена: 4 997 011 рублей», — говорится на сайте.
В техническом задании указывается, что работы должны быть проведены без отселения и прекращения работы санатория. Также ремонт не должен мешать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей или представлять угрозу жизни и здоровью. Все материалы, применяемые в ремонте, должны быть новыми.
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