09 января 2024

В Курганской области за 5 млн рублей отремонтируют лечебное отделение санатория

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, санаторий, петухово, озеро медвежье
На ремонт отделения в санатории планируют потратить 4,9 миллионов рублей Фото:

В курганском санатории «Озеро Медвежье» отремонтируют отделение водолечебницы. Начальная цена контракта составляет 4,9 миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок.

«Объект закупки: ремонт отделения водолечебницы в здании санатория „Озеро Медвежье“. Начальная цена: 4 997 011 рублей», — говорится на сайте.

В техническом задании указывается, что работы должны быть проведены без отселения и прекращения работы санатория. Также ремонт не должен мешать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей или представлять угрозу жизни и здоровью. Все материалы, применяемые в ремонте, должны быть новыми.

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В курганском санатории «Озеро Медвежье» отремонтируют отделение водолечебницы. Начальная цена контракта составляет 4,9 миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: ремонт отделения водолечебницы в здании санатория „Озеро Медвежье“. Начальная цена: 4 997 011 рублей», — говорится на сайте. В техническом задании указывается, что работы должны быть проведены без отселения и прекращения работы санатория. Также ремонт не должен мешать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей или представлять угрозу жизни и здоровью. Все материалы, применяемые в ремонте, должны быть новыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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