Задержанный ФСБ депутат челябинской гордумы остался за решеткой

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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
Олег Иванов останется в следственном изоляторе до конца марта 2024 года Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов, задержанный ФСБ и обвиняемый в целом ряде экономических преступлений, останется в СИЗО. Такое решение принял 22 декабря Челябинский областной суд, сообщил URA.RU источник в судебной системе.

«Избранную Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей вновь продлили. Теперь — до 21 марта 2024 года», — рассказал инсайдер. В пресс-службе областного суда на момент подготовки новости не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

ФСБ задержала Иванова в декабре 2022 года. После допроса СКР предъявил ему обвинение в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. Налоговики добились взыскания с депутата 825,6 млн рублей. После нарушения правил домашнего ареста народного избранника задержали повторно и на этот раз поместили в следственный изолятор. Под домашним арестом также находится супруга Иванова, экс-депутат областного заксобрания Татьяна Завгородняя. Сам депутат, как и его компания «Альфастрой», признан банкротом. Также начался процесс банкротства фирмы «Грандактив», которая принадлежит его жене.

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Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов, задержанный ФСБ и обвиняемый в целом ряде экономических преступлений, останется в СИЗО. Такое решение принял 22 декабря Челябинский областной суд, сообщил URA.RU источник в судебной системе. «Избранную Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей вновь продлили. Теперь — до 21 марта 2024 года», — рассказал инсайдер. В пресс-службе областного суда на момент подготовки новости не ответили на звонок корреспондента URA.RU. ФСБ задержала Иванова в декабре 2022 года. После допроса СКР предъявил ему обвинение в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. Налоговики добились взыскания с депутата 825,6 млн рублей. После нарушения правил домашнего ареста народного избранника задержали повторно и на этот раз поместили в следственный изолятор. Под домашним арестом также находится супруга Иванова, экс-депутат областного заксобрания Татьяна Завгородняя. Сам депутат, как и его компания «Альфастрой», признан банкротом. Также начался процесс банкротства фирмы «Грандактив», которая принадлежит его жене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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