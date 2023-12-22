Задержанный ФСБ депутат челябинской гордумы остался за решеткой

22 декабря 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Олег Иванов останется в следственном изоляторе до конца марта 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов, задержанный ФСБ и обвиняемый в целом ряде экономических преступлений, останется в СИЗО. Такое решение принял 22 декабря Челябинский областной суд, сообщил URA.RU источник в судебной системе. «Избранную Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей вновь продлили. Теперь — до 21 марта 2024 года», — рассказал инсайдер. В пресс-службе областного суда на момент подготовки новости не ответили на звонок корреспондента URA.RU. ФСБ задержала Иванова в декабре 2022 года. После допроса СКР предъявил ему обвинение в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. Налоговики добились взыскания с депутата 825,6 млн рублей. После нарушения правил домашнего ареста народного избранника задержали повторно и на этот раз поместили в следственный изолятор. Под домашним арестом также находится супруга Иванова, экс-депутат областного заксобрания Татьяна Завгородняя. Сам депутат, как и его компания «Альфастрой», признан банкротом. Также начался процесс банкротства фирмы «Грандактив», которая принадлежит его жене.

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов, задержанный ФСБ и обвиняемый в целом ряде экономических преступлений, останется в СИЗО. Такое решение принял 22 декабря Челябинский областной суд, сообщил URA.RU источник в судебной системе. «Избранную Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей вновь продлили. Теперь — до 21 марта 2024 года», — рассказал инсайдер. В пресс-службе областного суда на момент подготовки новости не ответили на звонок корреспондента URA.RU. ФСБ задержала Иванова в декабре 2022 года. После допроса СКР предъявил ему обвинение в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. Налоговики добились взыскания с депутата 825,6 млн рублей. После нарушения правил домашнего ареста народного избранника задержали повторно и на этот раз поместили в следственный изолятор. Под домашним арестом также находится супруга Иванова, экс-депутат областного заксобрания Татьяна Завгородняя. Сам депутат, как и его компания «Альфастрой», признан банкротом. Также начался процесс банкротства фирмы «Грандактив», которая принадлежит его жене.