Преступные группировки Эквадора являются военными целями. Об этом сообщил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Велы Эрасо. Ранее эквадорский президент Даниэль Нобоа дал приказ «нейтрализовать» 22 банды, в которых более десятка тысяч участников.
«С этого момента каждая террористическая группа, указанная в вышеупомянутом указе, стала военной целью», — заявил Велы Эрасо в соцсети X. По его словам, о ведении переговоров или отступлении речи идти не может.
Один из начальников полиции города Гуаякиль на пресс-конференции с мэром Акилесом Альваресом сообщил, что по меньшей мере восемь человек стали жертвами, еще двое пострадали из-за беспорядков. Он отметил, что 14 человек были задержаны. «Один полицейский сотрудник получил огнестрельное ранение», — добавил он.
В Эквадоре вооруженные боевики начали масштабный мятеж. Они захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала, заминировав телестудию, передает «Национальная служба новостей». На улицах участники преступных группировок взрывают и расстреливают полицейских, а из тюрьмы сбежали два опаснейших бандита. Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне обострения кризиса в сфере безопасности, передает RT.
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