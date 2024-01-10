Главком армии Эквадора объявил 22 преступные группировки военной целью. Видео

10 января 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Хайме Велы Эрасо сообщил, что ведение переговоров невозможно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт в Эквадоре Преступные группировки Эквадора являются военными целями. Об этом сообщил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Велы Эрасо. Ранее эквадорский президент Даниэль Нобоа дал приказ «нейтрализовать» 22 банды, в которых более десятка тысяч участников. «С этого момента каждая террористическая группа, указанная в вышеупомянутом указе, стала военной целью», — заявил Велы Эрасо в соцсети X. По его словам, о ведении переговоров или отступлении речи идти не может. Один из начальников полиции города Гуаякиль на пресс-конференции с мэром Акилесом Альваресом сообщил, что по меньшей мере восемь человек стали жертвами, еще двое пострадали из-за беспорядков. Он отметил, что 14 человек были задержаны. «Один полицейский сотрудник получил огнестрельное ранение», — добавил он. В Эквадоре вооруженные боевики начали масштабный мятеж. Они захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала, заминировав телестудию, передает «Национальная служба новостей». На улицах участники преступных группировок взрывают и расстреливают полицейских, а из тюрьмы сбежали два опаснейших бандита. Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне обострения кризиса в сфере безопасности, передает RT.

Преступные группировки Эквадора являются военными целями. Об этом сообщил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Велы Эрасо. Ранее эквадорский президент Даниэль Нобоа дал приказ «нейтрализовать» 22 банды, в которых более десятка тысяч участников. «С этого момента каждая террористическая группа, указанная в вышеупомянутом указе, стала военной целью», — заявил Велы Эрасо в соцсети X. По его словам, о ведении переговоров или отступлении речи идти не может. Один из начальников полиции города Гуаякиль на пресс-конференции с мэром Акилесом Альваресом сообщил, что по меньшей мере восемь человек стали жертвами, еще двое пострадали из-за беспорядков. Он отметил, что 14 человек были задержаны. «Один полицейский сотрудник получил огнестрельное ранение», — добавил он. В Эквадоре вооруженные боевики начали масштабный мятеж. Они захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала, заминировав телестудию, передает «Национальная служба новостей». На улицах участники преступных группировок взрывают и расстреливают полицейских, а из тюрьмы сбежали два опаснейших бандита. Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне обострения кризиса в сфере безопасности, передает RT.