Бандиты Эквадора начали масштабный мятеж по всей стране: главное

Бандиты захватывают заложников и расстреливают полицейских
В Эквадоре вооруженные боевики начали масштабный мятеж. Они захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала, заминировав телестудию. На улицах участники преступных группировок взрывают и расстреливают полицейских, а из тюрьмы сбежали два опаснейших бандита. URA.RU приводит главное из беспорядков в Эквадоре.
- Вооруженные боевики захватили в заложники ведущих телеканала TC Televisión, заминировав студию. Большая часть заложников была спасена полицией, а основной задачей остается окончательное освобождение всех телеведущих, заявил представитель президента Эквадора Роберто Исуриета Канова. Эмоции освобожденных заложников попали на камеры эквадорских СМИ;
- Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта. Он приказал вооруженным силам нейтрализовать группировки боевиков, захвативших заложников в разных городах;
- Бандиты начали взрывать и расстреливать полицейских, а у президентского дворца Каронделет в столице Эквадора Кито боевики устроили перестрелку;
- Утром 9 января во время столкновения между заключенными, полицией и персоналом из-под стражи в тюрьме Чимборасо скрылся бандит Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую крупнейшую банду Эквадора «Лос-Лобос», а из колонии в Гуаякиле сбежал Хосе Адольфо Вильямар — глава самой многочисленной банды страны «Лос-Чонерос»;
- Эквадорские заключенные пяти тюрем захватили 125 сотрудников охраны и 14 административных работников. После начала беспорядков из тюрем Чимборасо и Напо освободились 11 заложников;
- Перу отправляет на границу с Эквадором полицейский спецназ из-за беспорядков.
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