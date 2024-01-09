Пермские медики рассказали, в каком состоянии находится семья погибшего в поезде младенца

Семья погибшего в поезде семимесячного ребенка доставлена в больницу в Перми и находится в стабильном состоянии. Медики оказывают им необходимую помощь. Трагедия произошла в поезде Чита-Москва, где на подъезде к Кунгуру погиб младенец.
«Мама и двое детей находятся в стабильном состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь в одной из клиник краевой столицы», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало, что многодетная семья из Омска находилась на отдыхе в Москве. Когда они возвращались домой, у семимесячного ребенка поднялась температура. На подъезде к Кунгуру он скончался, а его родные были доставлены в местную больницу.
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