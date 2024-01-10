МИД РФ отреагировал на тайную встречу по Украине

МИД РФ: тайная встреча по Украине — попытка привлечь внимание к Зеленскому

10 января 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Мария Захарова назвала это попыткой пиара Владимира Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тайная встреча по Украине, которую провели США и союзники в Саудовской Аравии, является попыткой привлечь внимание к киевскому режиму. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала это попыткой пиара украинского президента Владимира Зеленского. «Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами — это пиар режима Зеленского», — заявила Захарова в беседе с радио Sputnik . По ее словам, это создает иллюзию политической активности и уводит внимание от возможного урегулирования конфликта. США и союзники устроили тайную встречу в Эр-Рияде 9 января, которая была посвящена урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что страны не достигли результатов.

Тайная встреча по Украине, которую провели США и союзники в Саудовской Аравии, является попыткой привлечь внимание к киевскому режиму. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала это попыткой пиара украинского президента Владимира Зеленского. «Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами — это пиар режима Зеленского», — заявила Захарова в беседе с радио Sputnik. По ее словам, это создает иллюзию политической активности и уводит внимание от возможного урегулирования конфликта. США и союзники устроили тайную встречу в Эр-Рияде 9 января, которая была посвящена урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что страны не достигли результатов.