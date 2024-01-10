МИД РФ отреагировал на тайную встречу по Украине

МИД РФ: тайная встреча по Украине — попытка привлечь внимание к Зеленскому
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
Мария Захарова назвала это попыткой пиара Владимира Зеленского Фото:

Тайная встреча по Украине, которую провели США и союзники в Саудовской Аравии, является попыткой привлечь внимание к киевскому режиму. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала это попыткой пиара украинского президента Владимира Зеленского.

«Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами — это пиар режима Зеленского», — заявила Захарова в беседе с радио Sputnik. По ее словам, это создает иллюзию политической активности и уводит внимание от возможного урегулирования конфликта.

США и союзники устроили тайную встречу в Эр-Рияде 9 января, которая была посвящена урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что страны не достигли результатов.

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Тайная встреча по Украине, которую провели США и союзники в Саудовской Аравии, является попыткой привлечь внимание к киевскому режиму. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала это попыткой пиара украинского президента Владимира Зеленского. «Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами — это пиар режима Зеленского», — заявила Захарова в беседе с радио Sputnik. По ее словам, это создает иллюзию политической активности и уводит внимание от возможного урегулирования конфликта. США и союзники устроили тайную встречу в Эр-Рияде 9 января, которая была посвящена урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что страны не достигли результатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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