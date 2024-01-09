Некоторые автомобилисты бросают машины на тротуарах Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Уборку Екатеринбурга от снега осложняют автомобилисты, которые паркуют машины где попало. Такой вывод во время объезда Железнодорожного района сделал мэр города Алексей Орлов. Нарушителям он погрозил эвакуаторами, передает корреспондент URA.RU, отправившийся в рейд с главой.

«Вот стоит машина брошенная, без номеров. Техника сюда не зайдет», — отметил Орлов, глядя на оставленный на обочине автомобиль по улице Техническая. Он предложил выставлять предупреждающие знаки, запрещающие парковку, за сутки, а не за трое, как предписывают нормативы. Чтобы оперативнее убирать город. «Ничего страшного», — добавил он.

К пятнице Першин должен отчитаться о том, сколько машин эвакуировали за это время. Причем цифру обязательно нужно будет озвучить в медиапространстве, чтобы автомобилисты понимали — машины будут эвакуированы, так как мешают расчистке дорог.

Накануне источник URA.RU сообщал о непростом разговоре Орлова с вице-мэром по благоустройству Алексеем Бубновым и начальницей профильного комитета мэрии Тамарой Благодатковой. «Орлов высказывал им претензии [к уборке в новогодние праздники]», — рассказал собеседник. Хотя другой инсайдер говорил, что было простое рабочее обсуждение планов по уборке. В итоге 9 января появился анонс, что глава отправится на объезд. Первой точкой в маршруте стал Академический.

Главе района Виталию Першину (крайнему справа) разрешили выставлять предупреждающие знаки за сутки, а не за трое Фото: Владимир Жабриков, URA.RU