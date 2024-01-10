Гладков раскрыл состояние пострадавших при трагедии в Белгороде

Гладков: 58 человек после атаки ВСУ находятся в больницах Москвы и Белгорода

10 января 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом В московских и белгородских больницах еще находятся 58 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, 9 января было выписано 13 человек. «Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек», — заявил Гладков в telegram-канале. По его словам, за 9 января было выписано из больницы 13 человек. Гладков отметил, что три человека, которые пострадали 8 января, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Ранее ВСУ устроили атаку на Белгородскую область чешскими ракетами реактивной системы RM-70 Vampire. В Минобороны РФ заявили, что ПВО сбили 10 ракет.

В московских и белгородских больницах еще находятся 58 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, 9 января было выписано 13 человек. «Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек», — заявил Гладков в telegram-канале. По его словам, за 9 января было выписано из больницы 13 человек. Гладков отметил, что три человека, которые пострадали 8 января, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Ранее ВСУ устроили атаку на Белгородскую область чешскими ракетами реактивной системы RM-70 Vampire. В Минобороны РФ заявили, что ПВО сбили 10 ракет.