Гладков раскрыл состояние пострадавших при трагедии в Белгороде

Гладков: 58 человек после атаки ВСУ находятся в больницах Москвы и Белгорода
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков сообщил, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим Фото:
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В московских и белгородских больницах еще находятся 58 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, 9 января было выписано 13 человек.

«Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек», — заявил Гладков в telegram-канале. По его словам, за 9 января было выписано из больницы 13 человек.

Гладков отметил, что три человека, которые пострадали 8 января, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее ВСУ устроили атаку на Белгородскую область чешскими ракетами реактивной системы RM-70 Vampire. В Минобороны РФ заявили, что ПВО сбили 10 ракет.

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В московских и белгородских больницах еще находятся 58 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, 9 января было выписано 13 человек. «Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек», — заявил Гладков в telegram-канале. По его словам, за 9 января было выписано из больницы 13 человек. Гладков отметил, что три человека, которые пострадали 8 января, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Ранее ВСУ устроили атаку на Белгородскую область чешскими ракетами реактивной системы RM-70 Vampire. В Минобороны РФ заявили, что ПВО сбили 10 ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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