Из Тюмени в Екатеринбург протянут новую железную дорогу

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Железнодорожные пути. Поезд. Тюмень, рельсы, железная дорога, жд пути
Новый железнодорожный путь из Тюмени в Екатеринбург может появиться до 2034 года Фото:

На участке Транссибирской магистрали от Тюмени до Екатеринбурга планируют построить третий железнодорожный путь. Информация об этом указана в прогнозе социально-экономического развития региона до 2034 года, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Планируется развитие Тюменского железнодорожного узла, строительство третьего электрифицированного железнодорожного пути на участке Екатеринбург — Тюмень (Транссиб). Организация скоростных городских и пригородных железнодорожных перевозок, развитие общественного транспорта в тюменской агломерации и иных муниципальных образованиях», — указано в документе.

Сроки реализации проекта на официальном интернет-портале правовой информации не указаны. В информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что на Транссибирской магистрали в Тюменской области был запущен новый путепровод. Он был построен с опережением графика и позволит жителям Ялуторовска беспрепятственно добираться с окраин до центра города.

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На участке Транссибирской магистрали от Тюмени до Екатеринбурга планируют построить третий железнодорожный путь. Информация об этом указана в прогнозе социально-экономического развития региона до 2034 года, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Планируется развитие Тюменского железнодорожного узла, строительство третьего электрифицированного железнодорожного пути на участке Екатеринбург — Тюмень (Транссиб). Организация скоростных городских и пригородных железнодорожных перевозок, развитие общественного транспорта в тюменской агломерации и иных муниципальных образованиях», — указано в документе. Сроки реализации проекта на официальном интернет-портале правовой информации не указаны. В информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что на Транссибирской магистрали в Тюменской области был запущен новый путепровод. Он был построен с опережением графика и позволит жителям Ялуторовска беспрепятственно добираться с окраин до центра города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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