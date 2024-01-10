Из Тюмени в Екатеринбург протянут новую железную дорогу

10 января 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Новый железнодорожный путь из Тюмени в Екатеринбург может появиться до 2034 года Фото: Ася Бронникова © URA.RU На участке Транссибирской магистрали от Тюмени до Екатеринбурга планируют построить третий железнодорожный путь. Информация об этом указана в прогнозе социально-экономического развития региона до 2034 года, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Планируется развитие Тюменского железнодорожного узла, строительство третьего электрифицированного железнодорожного пути на участке Екатеринбург — Тюмень (Транссиб). Организация скоростных городских и пригородных железнодорожных перевозок, развитие общественного транспорта в тюменской агломерации и иных муниципальных образованиях», — указано в документе. Сроки реализации проекта на официальном интернет-портале правовой информации не указаны. В информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что на Транссибирской магистрали в Тюменской области был запущен новый путепровод. Он был построен с опережением графика и позволит жителям Ялуторовска беспрепятственно добираться с окраин до центра города.

На участке Транссибирской магистрали от Тюмени до Екатеринбурга планируют построить третий железнодорожный путь. Информация об этом указана в прогнозе социально-экономического развития региона до 2034 года, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Планируется развитие Тюменского железнодорожного узла, строительство третьего электрифицированного железнодорожного пути на участке Екатеринбург — Тюмень (Транссиб). Организация скоростных городских и пригородных железнодорожных перевозок, развитие общественного транспорта в тюменской агломерации и иных муниципальных образованиях», — указано в документе. Сроки реализации проекта на официальном интернет-портале правовой информации не указаны. В информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что на Транссибирской магистрали в Тюменской области был запущен новый путепровод. Он был построен с опережением графика и позволит жителям Ялуторовска беспрепятственно добираться с окраин до центра города.