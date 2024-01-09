Обвиняемый в убийстве школьницы челябинец страдает психическим заболеванием

Житель поселка Татищево Карталинского района Челябинской области, обвиняемый в убийстве 14-летенй школьницы, страдает психическим заболеванием. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«После задержания молодой человек признался и в убийстве, и в поджоге. Однако не смог объяснить ни причин, ни мотивов своих действий. Сейчас он должен будет пройти экспертизу на вменяемость, которую, скорее всего, не пройдет и сможет избежать наказания в виде отправки в колонию. Суд может направить его на лечение», — рассказал источник.
По данным URA.RU, на допросе задержанный свел все в одну кучу. Из-за этого следователи пока не могут воссоздать полную и достоверную картину происходящего. При этом, по словам источника, убитая также страдала психическим заболеванием. Она имела инвалидность по данному отклонению.
Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января. Предварительно, парень гулял с девочкой, когда между ними произошла ссора. Тогда он задушил ее в здании бывшего клуба, а после попытался представить смерть как самоубийство. Затем он поджег гараж родителей своей жертвы.
Молодой человек был оперативно задержан сотрудниками полиции. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. В пресс-службе СКР по региону уточняют подробности произошедшего. Ответ ведомства будет опубликован сразу после получения.
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