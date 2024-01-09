09 января 2024

Обвиняемый в убийстве школьницы челябинец страдает психическим заболеванием

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, больница, душевнобольной
Обвиняемого могут отправить на лечение вместо колонии Фото:

Житель поселка Татищево Карталинского района Челябинской области, обвиняемый в убийстве 14-летенй школьницы, страдает психическим заболеванием. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«После задержания молодой человек признался и в убийстве, и в поджоге. Однако не смог объяснить ни причин, ни мотивов своих действий. Сейчас он должен будет пройти экспертизу на вменяемость, которую, скорее всего, не пройдет и сможет избежать наказания в виде отправки в колонию. Суд может направить его на лечение», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на допросе задержанный свел все в одну кучу. Из-за этого следователи пока не могут воссоздать полную и достоверную картину происходящего. При этом, по словам источника, убитая также страдала психическим заболеванием. Она имела инвалидность по данному отклонению.

Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января. Предварительно, парень гулял с девочкой, когда между ними произошла ссора. Тогда он задушил ее в здании бывшего клуба, а после попытался представить смерть как самоубийство. Затем он поджег гараж родителей своей жертвы.

Молодой человек был оперативно задержан сотрудниками полиции. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. В пресс-службе СКР по региону уточняют подробности произошедшего. Ответ ведомства будет опубликован сразу после получения.

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Житель поселка Татищево Карталинского района Челябинской области, обвиняемый в убийстве 14-летенй школьницы, страдает психическим заболеванием. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «После задержания молодой человек признался и в убийстве, и в поджоге. Однако не смог объяснить ни причин, ни мотивов своих действий. Сейчас он должен будет пройти экспертизу на вменяемость, которую, скорее всего, не пройдет и сможет избежать наказания в виде отправки в колонию. Суд может направить его на лечение», — рассказал источник. По данным URA.RU, на допросе задержанный свел все в одну кучу. Из-за этого следователи пока не могут воссоздать полную и достоверную картину происходящего. При этом, по словам источника, убитая также страдала психическим заболеванием. Она имела инвалидность по данному отклонению. Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января. Предварительно, парень гулял с девочкой, когда между ними произошла ссора. Тогда он задушил ее в здании бывшего клуба, а после попытался представить смерть как самоубийство. Затем он поджег гараж родителей своей жертвы. Молодой человек был оперативно задержан сотрудниками полиции. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. В пресс-службе СКР по региону уточняют подробности произошедшего. Ответ ведомства будет опубликован сразу после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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