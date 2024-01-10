Моргенштерн* получил третий штраф за пост в Telegram

Репера Алишера Моргенштерна (признан иностранным агентом) оштрафовали на 50 тысяч рублей за неуказание своего статуса в Telegram. Об этом сообщил корреспондент из зала Савеловского суда в Москве.
«Признать Моргенштерна* виновным. Назначить наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей», — передает слова судьи Марины Арсеньевой корреспондент РИА Новости. Это уже третий штраф для репера — один был назначен из-за непредоставления отчетности иностранным агентом, другие два — за пропаганду наркотиков в песнях и татуировках.
Представитель артиста заявила, что репер не согласен с содержанием протокола Роскомнадзора. Она просила назначить ему минимальное наказание.
* Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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