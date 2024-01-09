09 января 2024

Инстасамка выступила против съемок детей в блогах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие первого блогерского пространства "Your Stories". Екатеринбург, блогер, сэлфи, тик ток, съемка тиктока, съмка, your stories
У маленьких детей нет выбора, за них все решают родители Фото:

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева), родом из Тобольска (Тюменская область), считает безнравственным контент в детских блогах. В видео, которое артистка опубликовала у себя в telegram-канале, она раскритиковала родителей, выкладывающих в соцсети материалы со своим ребенком.

«Вы не развиваетесь как взрослая состоявшаяся личность, ваш контент строится вокруг вашего ребенка. И вы для них [пользователей соцсетей] — это один вечер поугарать и идти заниматься своими делами. Ребенок не оставляет почти никого из вашей аудитории равнодушным, и вы продолжаете использовать это в своих целях. Это такой позор для родителей. Почему ребенок должен быть для всех как шут гороховый?» — рассказала Инстасамка.

В качестве примера известного блогера-ребенка Дарья привела дочь участника группы «Хлеб» Василису Кукояку. Она отметила, что ребенок в шесть лет не имеет выбора — сниматься или нет, а делает то, что говорят ему родители. А то, что делает Денис Кукояка — это способ заработка на ребенке. Сама певица ранее признавалась, что первые деньги заработала в шестилетнем возрасте.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Инстасамка (Дарья Зотеева), родом из Тобольска (Тюменская область), считает безнравственным контент в детских блогах. В видео, которое артистка опубликовала у себя в telegram-канале, она раскритиковала родителей, выкладывающих в соцсети материалы со своим ребенком. «Вы не развиваетесь как взрослая состоявшаяся личность, ваш контент строится вокруг вашего ребенка. И вы для них [пользователей соцсетей] — это один вечер поугарать и идти заниматься своими делами. Ребенок не оставляет почти никого из вашей аудитории равнодушным, и вы продолжаете использовать это в своих целях. Это такой позор для родителей. Почему ребенок должен быть для всех как шут гороховый?» — рассказала Инстасамка. В качестве примера известного блогера-ребенка Дарья привела дочь участника группы «Хлеб» Василису Кукояку. Она отметила, что ребенок в шесть лет не имеет выбора — сниматься или нет, а делает то, что говорят ему родители. А то, что делает Денис Кукояка — это способ заработка на ребенке. Сама певица ранее признавалась, что первые деньги заработала в шестилетнем возрасте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...