Инстасамка выступила против съемок детей в блогах

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева), родом из Тобольска (Тюменская область), считает безнравственным контент в детских блогах. В видео, которое артистка опубликовала у себя в telegram-канале, она раскритиковала родителей, выкладывающих в соцсети материалы со своим ребенком.
«Вы не развиваетесь как взрослая состоявшаяся личность, ваш контент строится вокруг вашего ребенка. И вы для них [пользователей соцсетей] — это один вечер поугарать и идти заниматься своими делами. Ребенок не оставляет почти никого из вашей аудитории равнодушным, и вы продолжаете использовать это в своих целях. Это такой позор для родителей. Почему ребенок должен быть для всех как шут гороховый?» — рассказала Инстасамка.
В качестве примера известного блогера-ребенка Дарья привела дочь участника группы «Хлеб» Василису Кукояку. Она отметила, что ребенок в шесть лет не имеет выбора — сниматься или нет, а делает то, что говорят ему родители. А то, что делает Денис Кукояка — это способ заработка на ребенке. Сама певица ранее признавалась, что первые деньги заработала в шестилетнем возрасте.
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