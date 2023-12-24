24 декабря 2023

Инстасамка заработала свои первые деньги, танцуя на свадьбах

© Служба новостей «URA.RU»
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Творческий путь певицы начался в возрасте шести лет в Тобольске Фото:

Известная рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева), родом из Тобольска (Тюменская область), рассказала, что свои первые деньги она заработала в шестилетнем возрасте танцуя на свадьбах в Тюмени. Тогда Дарья Зотеева занималась бальными танцами и в составе коллектива выступала на праздниках у тюменцев. Об этом она рассказала во время YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

«Я занималась бальными танцами в Тобольске с 3-4 лет, у нас был классный тренер. Нас вывозили в Тюмень на соревнования, мы уже даже начали деньги зарабатывать, по тысяче там давали. Мы приезжали, выступали на свадьбах. Мне тогда было лет шесть», — рассказала Дарья Зотеева в интервью телеведущей и бывшей фигуристке Ляйсан Утяшевой на шоу «Дерзкая готовка».

Также Дарья Зотеева тепло отозвалась о своем тренере по бальным танцам, передав ей привет в эфире. Ранее URA.RU писало, что Инстасамка откажется приезжать в Тюмень, если ей не предоставят Maybach для перемещения по городу.

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Известная рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева), родом из Тобольска (Тюменская область), рассказала, что свои первые деньги она заработала в шестилетнем возрасте танцуя на свадьбах в Тюмени. Тогда Дарья Зотеева занималась бальными танцами и в составе коллектива выступала на праздниках у тюменцев. Об этом она рассказала во время YouTube-шоу «Дерзкая готовка». «Я занималась бальными танцами в Тобольске с 3-4 лет, у нас был классный тренер. Нас вывозили в Тюмень на соревнования, мы уже даже начали деньги зарабатывать, по тысяче там давали. Мы приезжали, выступали на свадьбах. Мне тогда было лет шесть», — рассказала Дарья Зотеева в интервью телеведущей и бывшей фигуристке Ляйсан Утяшевой на шоу «Дерзкая готовка». Также Дарья Зотеева тепло отозвалась о своем тренере по бальным танцам, передав ей привет в эфире. Ранее URA.RU писало, что Инстасамка откажется приезжать в Тюмень, если ей не предоставят Maybach для перемещения по городу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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