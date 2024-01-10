Тысячи россиян оказались на грани выдворения из ЕС

10 января 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Олег Зыков сообщил, что Латвия вытесняет русский язык из всех сфер общественной жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU Несколько тысяч россиян могут депортировать из Латвии из-за миграционных поправок. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков. «Местная миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования», — заявил Зыков в эфире Первого канала. По его словам, несколько тысяч россиян могут депортировать из Латвии. Зыков отметил, что в стране есть проблемы с соблюдением прав русскоязычных граждан. По его словам, Латвия «выдавливает» русский язык из всех сфер общественной жизни. Ранее в Дирекции по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщили, что выдворение из страны грозит 1167 гражданам РФ, которых обвиняют в невыполнении требований поправок к закону об иммиграции. Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, передает RT.

Несколько тысяч россиян могут депортировать из Латвии из-за миграционных поправок. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков. «Местная миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования», — заявил Зыков в эфире Первого канала. По его словам, несколько тысяч россиян могут депортировать из Латвии. Зыков отметил, что в стране есть проблемы с соблюдением прав русскоязычных граждан. По его словам, Латвия «выдавливает» русский язык из всех сфер общественной жизни. Ранее в Дирекции по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщили, что выдворение из страны грозит 1167 гражданам РФ, которых обвиняют в невыполнении требований поправок к закону об иммиграции. Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, передает RT.