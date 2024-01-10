Тысячи россиян оказались на грани выдворения из ЕС

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Олег Зыков сообщил, что Латвия вытесняет русский язык из всех сфер общественной жизни Фото:

Несколько тысяч россиян могут депортировать из Латвии из-за миграционных поправок. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков.

«Местная миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования», — заявил Зыков в эфире Первого канала. По его словам, несколько тысяч россиян могут депортировать из Латвии.

Зыков отметил, что в стране есть проблемы с соблюдением прав русскоязычных граждан. По его словам, Латвия «выдавливает» русский язык из всех сфер общественной жизни.

Ранее в Дирекции по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщили, что выдворение из страны грозит 1167 гражданам РФ, которых обвиняют в невыполнении требований поправок к закону об иммиграции. Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, передает RT.

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Несколько тысяч россиян могут депортировать из Латвии из-за миграционных поправок. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков. «Местная миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования», — заявил Зыков в эфире Первого канала. По его словам, несколько тысяч россиян могут депортировать из Латвии. Зыков отметил, что в стране есть проблемы с соблюдением прав русскоязычных граждан. По его словам, Латвия «выдавливает» русский язык из всех сфер общественной жизни. Ранее в Дирекции по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщили, что выдворение из страны грозит 1167 гражданам РФ, которых обвиняют в невыполнении требований поправок к закону об иммиграции. Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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