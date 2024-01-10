Суд закрыл рассмотрение протокола о приостановке работы клуба из-за «голой вечеринки»

Суд в Москве закрыл рассмотрение протокола о приостановке работы клуба Mutabor

10 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В протоколе о приостановке работы Mutabor имеются личные данные и диагноз инфицированного больного Фото: Владимир Жабриков новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Лефортовский суд закрыл рассмотрение протокола о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в московском клубе Mutabor во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды на гостях, из-за чего в СМИ событие стали называть «голой вечеринкой». Об этом сообщил корреспондент из зала суда. «Ходатайство удовлетворить», — огласил решение судья Антон Каргальцев. Его цитату приводит корреспондент РИА Новости. На рассмотрении в закрытом режиме настаивала юрист клуба, так как в деле фигурировали личные данные и диагноз из карты инфицированного больного. Именно из-за присутствия на мероприятии Роспотребнадзор составил протокол по статье о нарушении требований к организации питания. Согласно протоколу юрлицу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. В конце декабря 2023 года в клубе Mutabor проходила вечеринка блогера Ивлеевой. На второй день мероприятия в заведение нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. В результате клуб опечатали на месяц. После мероприятия владельцы клуба Mutabor подарили мощи Святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. Сообщалось, что они выкупили частицы мощей в Ватикане на свои деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лефортовский суд закрыл рассмотрение протокола о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в московском клубе Mutabor во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды на гостях, из-за чего в СМИ событие стали называть «голой вечеринкой». Об этом сообщил корреспондент из зала суда. «Ходатайство удовлетворить», — огласил решение судья Антон Каргальцев. Его цитату приводит корреспондент РИА Новости. На рассмотрении в закрытом режиме настаивала юрист клуба, так как в деле фигурировали личные данные и диагноз из карты инфицированного больного. Именно из-за присутствия на мероприятии Роспотребнадзор составил протокол по статье о нарушении требований к организации питания. Согласно протоколу юрлицу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. В конце декабря 2023 года в клубе Mutabor проходила вечеринка блогера Ивлеевой. На второй день мероприятия в заведение нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. В результате клуб опечатали на месяц. После мероприятия владельцы клуба Mutabor подарили мощи Святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Москве. Сообщалось, что они выкупили частицы мощей в Ватикане на свои деньги.