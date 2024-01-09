Специалисты оценили состояние Оби в границах Ямала

Ученые Салехарда и Тюмени признали высокие показатели чистоты воды в Оби

Большое количество животных организмов помогают Оби очищаться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ученые из Салехарда, Тюмени и Барнаула подтвердили высокие показатели реки Оби к естественному самоочищению. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В 2023 году специалистами проведены экспедиционные и лабораторные исследования экосистем Нижней Оби. Результаты исследований подтвердили, что в Обь-Тазовской устьевой области сохраняется высокая способность к естественному самоочищению воды. Это объясняется наличием большого количества растительных и животных организмов, которые поступают в Обскую губу», — говорится на сайте правительства ЯНАО.

Данное исследование было четвертым в рамках изучения экосистем Нижней Оби. Следующий этап пройдет в июне, во время половодья.

Ранее URA.RU сообщало о загрязнении Оби в Лабытнанги (ЯНАО). Очевидцы рассказывали о сбросах сточных вод, загрязняющих реку.