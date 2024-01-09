Специалисты оценили состояние Оби в границах Ямала

Ученые из Салехарда, Тюмени и Барнаула подтвердили высокие показатели реки Оби к естественному самоочищению. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
«В 2023 году специалистами проведены экспедиционные и лабораторные исследования экосистем Нижней Оби. Результаты исследований подтвердили, что в Обь-Тазовской устьевой области сохраняется высокая способность к естественному самоочищению воды. Это объясняется наличием большого количества растительных и животных организмов, которые поступают в Обскую губу», — говорится на сайте правительства ЯНАО.
Данное исследование было четвертым в рамках изучения экосистем Нижней Оби. Следующий этап пройдет в июне, во время половодья.
Ранее URA.RU сообщало о загрязнении Оби в Лабытнанги (ЯНАО). Очевидцы рассказывали о сбросах сточных вод, загрязняющих реку.
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