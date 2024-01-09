09 января 2024

Специалисты оценили состояние Оби в границах Ямала

Ученые Салехарда и Тюмени признали высокие показатели чистоты воды в Оби
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на реке Обь. Сургут, речпорт, ледоход, обь, льдины, весна
Большое количество животных организмов помогают Оби очищаться Фото:

Ученые из Салехарда, Тюмени и Барнаула подтвердили высокие показатели реки Оби к естественному самоочищению. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В 2023 году специалистами проведены экспедиционные и лабораторные исследования экосистем Нижней Оби. Результаты исследований подтвердили, что в Обь-Тазовской устьевой области сохраняется высокая способность к естественному самоочищению воды. Это объясняется наличием большого количества растительных и животных организмов, которые поступают в Обскую губу», — говорится на сайте правительства ЯНАО.

Данное исследование было четвертым в рамках изучения экосистем Нижней Оби. Следующий этап пройдет в июне, во время половодья.

Ранее URA.RU сообщало о загрязнении Оби в Лабытнанги (ЯНАО). Очевидцы рассказывали о сбросах сточных вод, загрязняющих реку.

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Ученые из Салехарда, Тюмени и Барнаула подтвердили высокие показатели реки Оби к естественному самоочищению. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. «В 2023 году специалистами проведены экспедиционные и лабораторные исследования экосистем Нижней Оби. Результаты исследований подтвердили, что в Обь-Тазовской устьевой области сохраняется высокая способность к естественному самоочищению воды. Это объясняется наличием большого количества растительных и животных организмов, которые поступают в Обскую губу», — говорится на сайте правительства ЯНАО. Данное исследование было четвертым в рамках изучения экосистем Нижней Оби. Следующий этап пройдет в июне, во время половодья. Ранее URA.RU сообщало о загрязнении Оби в Лабытнанги (ЯНАО). Очевидцы рассказывали о сбросах сточных вод, загрязняющих реку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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