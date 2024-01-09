В городе ХМАО школьников перевели на дистант из-за коммунальной аварии

Учеников школы № 4 в Советском перевели на дистанционное обучение из-за холода в помещении после порыва теплосетей. Об этом сообщили районные власти.
«В школе №4 города Советский 9 и 10 января обучающиеся переведены на обучение с применением дистанционных технологий», — рассказала Наталья Черемных», — сообщила начальник управления образования администрации Советского района Наталья Черемных на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, в детском саду «Тополек» детей из нескольких групп временно перевели в другие помещения учреждения из-за проблем с отоплением.
Порыв сетей теплоснабжения произошел на улице Орджоникидзе. Сейчас коммунальные службы развоздушивают системы отопления в школе и детском саду.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО устроил проверку чиновникам, ответственным за аварии на теплосетях. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.