Прокурор ХМАО устроил проверку чиновникам, ответственным за аварии на теплосетях

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку из-за коммунальных аварий в Лянторе и Советском. Он также проверит ответственных за аварии чиновников, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Прокуратура ХМАО проверит ОМСУ и ресурсоснабжающие организации, ответственные за аварии на теплосетях в Советском и Лянторе. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления и ресурсноснабжающей организации. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Советского пожаловались на отключение отопления в жилых домах из-за коммунальной аварии. Без тепла остался и жилой район в Лянторе, где прорвало магистральный трубопровод.
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