Прокурор ХМАО устроил проверку чиновникам, ответственным за аварии на теплосетях

09 января 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Прокурор Евгений Ботвинкин поручил проверить чиновников, ответственных за коммунальные аварии в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку из-за коммунальных аварий в Лянторе и Советском. Он также проверит ответственных за аварии чиновников, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.



«Прокуратура ХМАО проверит ОМСУ и ресурсоснабжающие организации, ответственные за аварии на теплосетях в Советском и Лянторе. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления и ресурсноснабжающей организации. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе.



Ранее URA.RU сообщало, что жители Советского пожаловались на отключение отопления в жилых домах из-за коммунальной аварии. Без тепла остался и жилой район в Лянторе, где прорвало магистральный трубопровод.

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку из-за коммунальных аварий в Лянторе и Советском. Он также проверит ответственных за аварии чиновников, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура ХМАО проверит ОМСУ и ресурсоснабжающие организации, ответственные за аварии на теплосетях в Советском и Лянторе. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления и ресурсноснабжающей организации. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что жители Советского пожаловались на отключение отопления в жилых домах из-за коммунальной аварии. Без тепла остался и жилой район в Лянторе, где прорвало магистральный трубопровод.