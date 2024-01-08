08 января 2024
07 января 2024

Прокурор ХМАО устроил проверку чиновникам, ответственным за аварии на теплосетях

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Прокурор Евгений Ботвинкин поручил проверить чиновников, ответственных за коммунальные аварии в ХМАО Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку из-за коммунальных аварий в Лянторе и Советском. Он также проверит ответственных за аварии чиновников, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратура ХМАО проверит ОМСУ и ресурсоснабжающие организации, ответственные за аварии на теплосетях в Советском и Лянторе. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления и ресурсноснабжающей организации. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Советского пожаловались на отключение отопления в жилых домах из-за коммунальной аварии. Без тепла остался и жилой район в Лянторе, где прорвало магистральный трубопровод.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку из-за коммунальных аварий в Лянторе и Советском. Он также проверит ответственных за аварии чиновников, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура ХМАО проверит ОМСУ и ресурсоснабжающие организации, ответственные за аварии на теплосетях в Советском и Лянторе. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления и ресурсноснабжающей организации. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что жители Советского пожаловались на отключение отопления в жилых домах из-за коммунальной аварии. Без тепла остался и жилой район в Лянторе, где прорвало магистральный трубопровод.
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© Служба новостей «URA.RU»
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