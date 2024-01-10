Челябинского экс-замминистра просят отправить в колонию на 12,5 лет

Для Антона Бахаева (на фото) запросили 12,5 лет колонии, для Михаила Смирнова — 13 лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях

Гособвинение просит назначить наказание в виде 12,5 лет в колонии строгого режима бывшему первому замминистра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву, обвиняемому в коррупции. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. Второго фигуранта уголовного дела, экс-депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова, по словам источника, просят отправить в колонию строгого режима на 13 лет.

«10 января в Центральном райсуде состоялись прения по уголовному делу в отношении Бахаева и Смирнова. По их итогам гособвинитель запросил для Бахаева 12,5 лет колонии, Для Смирнова — 13 лет колонии. Для обоих — строгий режим», — рассказал источник.

Он отметил, что в качестве дополнительного наказания для Бахаева и Смирнова запросили 29-миллионный штраф каждому. Также им хотят запретить на протяжении 10 лет занимать должности в органах власти.

URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Также агентство связалось с адвокатом одного из обвиняемых, Натальей Поляковой. Она от комментариев воздержалась.

Бахаева и Смирнова обвиняют в хищении путем обмана 33 млн рублей, выделенных из бюджета на российско-казахстанский форум в 2017 году. Также следствие сочло, что Смирнов, как руководитель группы компаний «Элефант», дал Бахаеву взятку. Чиновника задержали сотрудники ФСБ летом 2018 года, через полгода оперативники пришли и за Смирновым.

Процесс по делу стартовал в январе 2020 года. Гособвинение просило для первого 12,5 года колонии строгого режима, для второго 13 лет строгого режима со штрафом по 29 млн рублей каждому. Ожидалось, что по итогам заседания 18 марта последует приговор, но судья Александр Табаков заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Смирнов и Бахаев вину не признают.