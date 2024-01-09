09 января 2024

Любимый адвокат курганских высокопоставленных чиновников будет защищать врача

Дело обвиняемого во взятках невролога курганской больницы поступило в суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат, руки женщины
Шадринского невролога Сергея Вдовина в суде будет защищать адвокат Марина Толстикова Фото:

Адвокат Марина Толстикова, известная в Кургане по участию в делах высокопоставленных чиновников и силовиков, будет защищать завотделением Шадринской БСМП Сергея Вдовина. Врач-невролог обвиняется в получении взяток за предоставление справок, дающих право на освобождение от службы в армии. Вместе с Толстиковой в деле заявлены еще два адвоката, указано в картотеке суда.

Согласно данным картотеки, Вдовин обвиняется в шести эпизодах по ст. 290.ч.3 «Получение взятки», семи эпизодах по ст. 292.ч.2 «Совершение служебного подлога», семи эпизодах по ст. 33 ч.5-ст.328 ч.1 «Пособничество в уклонении от прохождения воинской службы». В деле участвуют три адвоката: Олег Попов, Марина Толстикова, Анатолий Черныз.

Дело Вдовина поступило на рассмотрение в суд 9 января. Материалы переданы судье Екатерине Зыковой. Дата рассмотрения по существу пока не указана.

Адвокат Марина Толстикова специализируется на уголовных делах в сфере экономической деятельности. Она участвовала в судебных процессах бывшего заместителя губернатора — директора департамента строительства Романа Ванюкова, экс-главы Кетовского района Александра Носкова, бывшего заместителя начальника УМВД по Курганской области Андрея Алешкина.

Заведующий неврологическим отделением Шадринской БСМП Сергей Вдовин был арестован по подозрению в получении взяток в январе 2023 года. По данным источников, тогда речь шла о получении двух взяток по сто тысяч рублей. Жители Шадринска заступились за врача и поросили власти дать ему возможность продолжить работу в больнице.

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Адвокат Марина Толстикова, известная в Кургане по участию в делах высокопоставленных чиновников и силовиков, будет защищать завотделением Шадринской БСМП Сергея Вдовина. Врач-невролог обвиняется в получении взяток за предоставление справок, дающих право на освобождение от службы в армии. Вместе с Толстиковой в деле заявлены еще два адвоката, указано в картотеке суда. Согласно данным картотеки, Вдовин обвиняется в шести эпизодах по ст. 290.ч.3 «Получение взятки», семи эпизодах по ст. 292.ч.2 «Совершение служебного подлога», семи эпизодах по ст. 33 ч.5-ст.328 ч.1 «Пособничество в уклонении от прохождения воинской службы». В деле участвуют три адвоката: Олег Попов, Марина Толстикова, Анатолий Черныз. Дело Вдовина поступило на рассмотрение в суд 9 января. Материалы переданы судье Екатерине Зыковой. Дата рассмотрения по существу пока не указана. Адвокат Марина Толстикова специализируется на уголовных делах в сфере экономической деятельности. Она участвовала в судебных процессах бывшего заместителя губернатора — директора департамента строительства Романа Ванюкова, экс-главы Кетовского района Александра Носкова, бывшего заместителя начальника УМВД по Курганской области Андрея Алешкина. Заведующий неврологическим отделением Шадринской БСМП Сергей Вдовин был арестован по подозрению в получении взяток в январе 2023 года. По данным источников, тогда речь шла о получении двух взяток по сто тысяч рублей. Жители Шадринска заступились за врача и поросили власти дать ему возможность продолжить работу в больнице.
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