Екатеринбуржец, которого Путин лишил гражданства, мечтает о Риге

Екатеринбуржец отказался от российского паспорта ради своей мечты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбуржец Константин Соколов, которого накануне президент Владимир Путин лишил гражданства РФ, мечтает жить в городе Рига (Латвия). Об этом URA.RU рассказала его мама Анна Соколова.

«Дедушка Константина, мой папа, родился в Риге, семья раньше проживала в Риге. Сын как-то, еще до ковида, съездил туда на соревнования, ему очень понравился город. Говорил: „хочу туда переехать жить“. Вел разговоры о лишении себя гражданства. Видимо, в связи с этим и понеслось», — рассказала Анна.

Она призналась, что уже забыла об этой затее. А о том, что прошение о лишении российского гражданства было подано и удовлетворено, узнала от корреспондента. Сам Константин от комментария отказался. Известно, что пока он проживает в Екатеринбурге и работает программистом.

Как следует из открытых источников, с апреля 2022 года Латвия не принимает заявления на ВНЖ от граждан России и Беларуси. Были введены и другие механизмы, которые временно препятствуют въезду и пребыванию в Латвии россиян.