Екатеринбуржец, которого Путин лишил гражданства, мечтает о Риге

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, паспорт, загранпаспорт
Екатеринбуржец отказался от российского паспорта ради своей мечты Фото:

Екатеринбуржец Константин Соколов, которого накануне президент Владимир Путин лишил гражданства РФ, мечтает жить в городе Рига (Латвия). Об этом URA.RU рассказала его мама Анна Соколова.

«Дедушка Константина, мой папа, родился в Риге, семья раньше проживала в Риге. Сын как-то, еще до ковида, съездил туда на соревнования, ему очень понравился город. Говорил: „хочу туда переехать жить“. Вел разговоры о лишении себя гражданства. Видимо, в связи с этим и понеслось», — рассказала Анна.

Она призналась, что уже забыла об этой затее. А о том, что прошение о лишении российского гражданства было подано и удовлетворено, узнала от корреспондента. Сам Константин от комментария отказался. Известно, что пока он проживает в Екатеринбурге и работает программистом.

Как следует из открытых источников, с апреля 2022 года Латвия не принимает заявления на ВНЖ от граждан России и Беларуси. Были введены и другие механизмы, которые временно препятствуют въезду и пребыванию в Латвии россиян.

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Екатеринбуржец Константин Соколов, которого накануне президент Владимир Путин лишил гражданства РФ, мечтает жить в городе Рига (Латвия). Об этом URA.RU рассказала его мама Анна Соколова. «Дедушка Константина, мой папа, родился в Риге, семья раньше проживала в Риге. Сын как-то, еще до ковида, съездил туда на соревнования, ему очень понравился город. Говорил: „хочу туда переехать жить“. Вел разговоры о лишении себя гражданства. Видимо, в связи с этим и понеслось», — рассказала Анна. Она призналась, что уже забыла об этой затее. А о том, что прошение о лишении российского гражданства было подано и удовлетворено, узнала от корреспондента. Сам Константин от комментария отказался. Известно, что пока он проживает в Екатеринбурге и работает программистом. Как следует из открытых источников, с апреля 2022 года Латвия не принимает заявления на ВНЖ от граждан России и Беларуси. Были введены и другие механизмы, которые временно препятствуют въезду и пребыванию в Латвии россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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