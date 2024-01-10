Екатеринбуржцам подсказали, как остановить рост цен на такси

Член совета по развитию такси Герасименко: погода не должна влиять на цену
© Служба новостей «URA.RU»
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Резкое увеличение тарифов на поездки в такси говорит об отсутствии конкуренции среди агрегаторов Фото:

Каждый регион должен сам себе установить тарифы на такси и рассчитать их, исходя не из погодных условий, а из затрат на один километр пути. Таким образом можно остановить взлет цен, заявил URA.RU представитель совета по развитию такси в УрФО Владимир Герасименко, комментируя ситуацию в Екатеринбурге.

«Нужно установить тарифы для каждого региона. Исходя из затрат на один километр пути мы получим минимальную и максимальную стоимость поездки на автомобилях любого класса. Рассчитать это можно элементарно», — сказал Герасименко.

Он отметил, что устанавливать цены, исходя из погодных условий, нельзя. «Зимой у нас каждый день неблагоприятная погода, и по ней высчитывать стоимость невозможно», — уверен эксперт.

По его мнению, резкое двух- и трехкратное увеличение цен на поездки свидетельствует о захвате рынка одним самым крупным агрегатором. А отсутствие здоровой конкуренции, в свою очередь, приводит к произвольным изменениям ценника.

«Нужны проверки антимонопольным органом РФ. В случае выявления нечестного формирования цен и сговора участников рынка такси следует предпринять жесткие меры по исправлению ситуации нерыночной и недобросовестной конкуренции», — заявил Герасименко.

Екатеринбуржцы нередко жалуются на подскочивший ценник такси. Так, в снегопады и аномальные морозы таксисты взвинтили цены на свои услуги. Стоимость поездки по тарифу «эконом» в некоторые районы достигала почти 1000 рублей. А поездка по центру города стоила не меньше 400 рублей.

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Каждый регион должен сам себе установить тарифы на такси и рассчитать их, исходя не из погодных условий, а из затрат на один километр пути. Таким образом можно остановить взлет цен, заявил URA.RU представитель совета по развитию такси в УрФО Владимир Герасименко, комментируя ситуацию в Екатеринбурге. «Нужно установить тарифы для каждого региона. Исходя из затрат на один километр пути мы получим минимальную и максимальную стоимость поездки на автомобилях любого класса. Рассчитать это можно элементарно», — сказал Герасименко. Он отметил, что устанавливать цены, исходя из погодных условий, нельзя. «Зимой у нас каждый день неблагоприятная погода, и по ней высчитывать стоимость невозможно», — уверен эксперт. По его мнению, резкое двух- и трехкратное увеличение цен на поездки свидетельствует о захвате рынка одним самым крупным агрегатором. А отсутствие здоровой конкуренции, в свою очередь, приводит к произвольным изменениям ценника. «Нужны проверки антимонопольным органом РФ. В случае выявления нечестного формирования цен и сговора участников рынка такси следует предпринять жесткие меры по исправлению ситуации нерыночной и недобросовестной конкуренции», — заявил Герасименко. Екатеринбуржцы нередко жалуются на подскочивший ценник такси. Так, в снегопады и аномальные морозы таксисты взвинтили цены на свои услуги. Стоимость поездки по тарифу «эконом» в некоторые районы достигала почти 1000 рублей. А поездка по центру города стоила не меньше 400 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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