Екатеринбуржцы не могут уехать на такси даже за космическую цену. Скрин

27 декабря 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Горожане не могут дождаться такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург завалило снегом Екатеринбуржцы пожаловались на невозможность заказать такси сегодня утром, 27 декабря. Горожане не могут вызвать машину, так как вместо кнопки «заказать» появляется прочерк. А если и получается дождаться автомобиль, то стоимость поездки остается очень высокой. Например, стоимость поездки в центр из Верх-Исетского района достигает 800 рублей, а поездка в центр с Широкой речки обойдется горожанам в 1200 рублей, делятся читатели URA.RU. В Екатеринбурге 26 декабря выпало рекордное количество снега — 21 миллиметр. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года. Из-за аномальных осадков отменяли междугородние рейсы, а самолеты из Кольцово вылетали с опозданием.

Екатеринбуржцы пожаловались на невозможность заказать такси сегодня утром, 27 декабря. Горожане не могут вызвать машину, так как вместо кнопки «заказать» появляется прочерк. А если и получается дождаться автомобиль, то стоимость поездки остается очень высокой. Например, стоимость поездки в центр из Верх-Исетского района достигает 800 рублей, а поездка в центр с Широкой речки обойдется горожанам в 1200 рублей, делятся читатели URA.RU. В Екатеринбурге 26 декабря выпало рекордное количество снега — 21 миллиметр. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года. Из-за аномальных осадков отменяли междугородние рейсы, а самолеты из Кольцово вылетали с опозданием.