26 декабря 2023

Екатеринбуржцы не могут уехать на такси даже за космическую цену. Скрин

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Виды Екатеринбурга, яндекс такси
Горожане не могут дождаться такси Фото:
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Екатеринбург завалило снегом

Екатеринбуржцы пожаловались на невозможность заказать такси сегодня утром, 27 декабря. Горожане не могут вызвать машину, так как вместо кнопки «заказать» появляется прочерк. А если и получается дождаться автомобиль, то стоимость поездки остается очень высокой. Например, стоимость поездки в центр из Верх-Исетского района достигает 800 рублей, а поездка в центр с Широкой речки обойдется горожанам в 1200 рублей, делятся читатели URA.RU.

В Екатеринбурге 26 декабря выпало рекордное количество снега — 21 миллиметр. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года. Из-за аномальных осадков отменяли междугородние рейсы, а самолеты из Кольцово вылетали с опозданием.

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Екатеринбуржцы пожаловались на невозможность заказать такси сегодня утром, 27 декабря. Горожане не могут вызвать машину, так как вместо кнопки «заказать» появляется прочерк. А если и получается дождаться автомобиль, то стоимость поездки остается очень высокой. Например, стоимость поездки в центр из Верх-Исетского района достигает 800 рублей, а поездка в центр с Широкой речки обойдется горожанам в 1200 рублей, делятся читатели URA.RU. В Екатеринбурге 26 декабря выпало рекордное количество снега — 21 миллиметр. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года. Из-за аномальных осадков отменяли междугородние рейсы, а самолеты из Кольцово вылетали с опозданием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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