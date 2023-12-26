Екатеринбуржцы пожаловались на невозможность заказать такси сегодня утром, 27 декабря. Горожане не могут вызвать машину, так как вместо кнопки «заказать» появляется прочерк. А если и получается дождаться автомобиль, то стоимость поездки остается очень высокой. Например, стоимость поездки в центр из Верх-Исетского района достигает 800 рублей, а поездка в центр с Широкой речки обойдется горожанам в 1200 рублей, делятся читатели URA.RU.
В Екатеринбурге 26 декабря выпало рекордное количество снега — 21 миллиметр. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года. Из-за аномальных осадков отменяли междугородние рейсы, а самолеты из Кольцово вылетали с опозданием.
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