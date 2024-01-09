У главы города Кургана появился новый заместитель

10 января 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Андрей Плешков стал заместителем главы города Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У главы города Кургана появился новый заместитель. Такой статус получил директор департамента городского хозяйства после решения Курганской городской думы, передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «Предлагается слова „директор департамента развития городского хозяйства“ заменить словами „заместитель главы города Кургана — директор департамента развития городского хозяйства“. Для реализации проекта не предполагается привлечение дополнительных финансовых средств», — пояснила депутатам первый заместитель главы Кургана Анастасия Аргышева. Законопроект принят единогласно. В настоящее время должность директора департамента городского хозяйства занимает Андрей Плешков. URA.RU писало, что 10 января Курганская городская дума единогласно приняла отставку главы города Кургана Елены Ситниковой. Сообщается, что с 11 января Ситникова переходит на новую должность, но остается работать в управленческой команде. Обязанности главы города Кургана временно исполняет Анастасия Аргышева.

У главы города Кургана появился новый заместитель. Такой статус получил директор департамента городского хозяйства после решения Курганской городской думы, передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «Предлагается слова „директор департамента развития городского хозяйства“ заменить словами „заместитель главы города Кургана — директор департамента развития городского хозяйства“. Для реализации проекта не предполагается привлечение дополнительных финансовых средств», — пояснила депутатам первый заместитель главы Кургана Анастасия Аргышева. Законопроект принят единогласно. В настоящее время должность директора департамента городского хозяйства занимает Андрей Плешков. URA.RU писало, что 10 января Курганская городская дума единогласно приняла отставку главы города Кургана Елены Ситниковой. Сообщается, что с 11 января Ситникова переходит на новую должность, но остается работать в управленческой команде. Обязанности главы города Кургана временно исполняет Анастасия Аргышева.