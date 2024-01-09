09 января 2024

У главы города Кургана появился новый заместитель

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференцию на тему введения единого транспортного проездного. Курган, плешков андрей
Андрей Плешков стал заместителем главы города Кургана Фото:

У главы города Кургана появился новый заместитель. Такой статус получил директор департамента городского хозяйства после решения Курганской городской думы, передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы.

«Предлагается слова „директор департамента развития городского хозяйства“ заменить словами „заместитель главы города Кургана — директор департамента развития городского хозяйства“. Для реализации проекта не предполагается привлечение дополнительных финансовых средств», — пояснила депутатам первый заместитель главы Кургана Анастасия Аргышева. Законопроект принят единогласно.

В настоящее время должность директора департамента городского хозяйства занимает Андрей Плешков. URA.RU писало, что 10 января Курганская городская дума единогласно приняла отставку главы города Кургана Елены Ситниковой. Сообщается, что с 11 января Ситникова переходит на новую должность, но остается работать в управленческой команде. Обязанности главы города Кургана временно исполняет Анастасия Аргышева.

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У главы города Кургана появился новый заместитель. Такой статус получил директор департамента городского хозяйства после решения Курганской городской думы, передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «Предлагается слова „директор департамента развития городского хозяйства“ заменить словами „заместитель главы города Кургана — директор департамента развития городского хозяйства“. Для реализации проекта не предполагается привлечение дополнительных финансовых средств», — пояснила депутатам первый заместитель главы Кургана Анастасия Аргышева. Законопроект принят единогласно. В настоящее время должность директора департамента городского хозяйства занимает Андрей Плешков. URA.RU писало, что 10 января Курганская городская дума единогласно приняла отставку главы города Кургана Елены Ситниковой. Сообщается, что с 11 января Ситникова переходит на новую должность, но остается работать в управленческой команде. Обязанности главы города Кургана временно исполняет Анастасия Аргышева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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