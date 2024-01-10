СК подключился к делу о большой коммунальной аварии в Екатеринбурге

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Клипарт. Сургут, батарея, тепло, отопление, отопительный сезон, услуги жкх
Отопление пропадало в 234 домах в Екатеринбурге и в нескольких многоквартирниках в Ключевске Фото:

Сотрудники следственного комитета начали процессуальную проверку из-за крупной коммунальной аварии, в результате которой десятки домов в Екатеринбурге и поселке Ключевск остались без отопления. Об этом сообщает telegram-канал СУ СКР по Свердловской области.

«По факту инцидента организованы процессуальные проверки на предмет возможного наличия признаков статьи уголовного кодекса „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. Устанавливаются все обстоятельства, инциденту будет дана объективная правовая оценка», — рассказали в ведомстве.

Коммунальная авария, из-за которой без тепла остались жители 234 домов на Уктусе и Вторчермете в Екатеринбурге, произошла в ночь на 9 января. Утром ее устранили, но уже вечером 9 января произошла вторая коммунальная авария, в итоге к утру 10 января батареи в квартирах горожан остыли. Также без отопления оставались несколько многоквартирных домов в поселке Ключевск. При этом температура воздуха в некоторых районах Свердловской области опускалась до -29 градусов.

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Сотрудники следственного комитета начали процессуальную проверку из-за крупной коммунальной аварии, в результате которой десятки домов в Екатеринбурге и поселке Ключевск остались без отопления. Об этом сообщает telegram-канал СУ СКР по Свердловской области. «По факту инцидента организованы процессуальные проверки на предмет возможного наличия признаков статьи уголовного кодекса „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. Устанавливаются все обстоятельства, инциденту будет дана объективная правовая оценка», — рассказали в ведомстве. Коммунальная авария, из-за которой без тепла остались жители 234 домов на Уктусе и Вторчермете в Екатеринбурге, произошла в ночь на 9 января. Утром ее устранили, но уже вечером 9 января произошла вторая коммунальная авария, в итоге к утру 10 января батареи в квартирах горожан остыли. Также без отопления оставались несколько многоквартирных домов в поселке Ключевск. При этом температура воздуха в некоторых районах Свердловской области опускалась до -29 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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