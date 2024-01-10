СК подключился к делу о большой коммунальной аварии в Екатеринбурге

Отопление пропадало в 234 домах в Екатеринбурге и в нескольких многоквартирниках в Ключевске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники следственного комитета начали процессуальную проверку из-за крупной коммунальной аварии, в результате которой десятки домов в Екатеринбурге и поселке Ключевск остались без отопления. Об этом сообщает telegram-канал СУ СКР по Свердловской области.

«По факту инцидента организованы процессуальные проверки на предмет возможного наличия признаков статьи уголовного кодекса „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. Устанавливаются все обстоятельства, инциденту будет дана объективная правовая оценка», — рассказали в ведомстве.

Коммунальная авария, из-за которой без тепла остались жители 234 домов на Уктусе и Вторчермете в Екатеринбурге, произошла в ночь на 9 января. Утром ее устранили, но уже вечером 9 января произошла вторая коммунальная авария, в итоге к утру 10 января батареи в квартирах горожан остыли. Также без отопления оставались несколько многоквартирных домов в поселке Ключевск. При этом температура воздуха в некоторых районах Свердловской области опускалась до -29 градусов.