Мэр Орлов опроверг заявления жителей Уктуса о пропавшем отоплении. Скрин

10 января 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

В общей сложности проблемы с отоплением возникли в 234 домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отрицает, что в дома жителей Уктуса и Вторчермета, где в ночь на 9 января из-за коммунальной аварии пропало отопление, не вернулось тепло. По его словам, отопление есть везде. «Тепло есть везде. У нас там восемь садиков и две школы, и я с утра проверил температурный режим, он позволяет содержать детей. В жилых домах тепло тоже есть. Хотя с 00:00 до 06:00 один котел снова стоял», — заявил мэр, отвечая на вопросы журналистов во время объезда районов по уборке от снега. Также он добавил, что котельная, из-за которой начались проблемы, перешла под контроль теплосетевой компании «Т-Плюс» только этим летом, а до этого была в процедуре банкротства. В пресс-службе «Т-Плюс» подтвердили — вечером 9 января произошла новая коммунальная авария на водогрейном котле. «При проведении ремонтных работ подача тепла и горячей воды потребителям не прекращались. Дежурная ремонтная бригада к пяти часам утра завершила ремонт труб поверхностей нагрева котла и в 06:30 минут котел был включен в работу», — заявили в теплосетевой компании. Сейчас работают оба водогрейных котла, постепенно тепло в дома жителей вернется. Об аварии URA.RU сообщило в ночь на 9 января. В общей сложности без тепла остались 31,5 тысячи человек (234 дома), восемь детсадов и две школы. «Аварии у нас случаются везде и на всем. Котельная была подготовлена к работе в зимних условиях», — комментировал на брифинге профильный вице-мэр Владимир Гейко. Прокуратура проводит проверку. Утром жители дома №25 по улице Титова снова жаловались на остывшие батареи Скрин: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отрицает, что в дома жителей Уктуса и Вторчермета, где в ночь на 9 января из-за коммунальной аварии пропало отопление, не вернулось тепло. По его словам, отопление есть везде. «Тепло есть везде. У нас там восемь садиков и две школы, и я с утра проверил температурный режим, он позволяет содержать детей. В жилых домах тепло тоже есть. Хотя с 00:00 до 06:00 один котел снова стоял», — заявил мэр, отвечая на вопросы журналистов во время объезда районов по уборке от снега. Также он добавил, что котельная, из-за которой начались проблемы, перешла под контроль теплосетевой компании «Т-Плюс» только этим летом, а до этого была в процедуре банкротства. В пресс-службе «Т-Плюс» подтвердили — вечером 9 января произошла новая коммунальная авария на водогрейном котле. «При проведении ремонтных работ подача тепла и горячей воды потребителям не прекращались. Дежурная ремонтная бригада к пяти часам утра завершила ремонт труб поверхностей нагрева котла и в 06:30 минут котел был включен в работу», — заявили в теплосетевой компании. Сейчас работают оба водогрейных котла, постепенно тепло в дома жителей вернется. Об аварии URA.RU сообщило в ночь на 9 января. В общей сложности без тепла остались 31,5 тысячи человек (234 дома), восемь детсадов и две школы. «Аварии у нас случаются везде и на всем. Котельная была подготовлена к работе в зимних условиях», — комментировал на брифинге профильный вице-мэр Владимир Гейко. Прокуратура проводит проверку.