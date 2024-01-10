Депутат Госдумы генерал Гурулев получил подарок от курганского участника СВО. Видео

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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, гурулев андрей
Депутату Госдумы Гурулеву вручили патрон-медальон за поддержку бойцов СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский доброволец Александр Пылков, принимавший участие в зоне СВО, подарил депутату Госдумы генералу-лейтенанту Андрею Гурулеву патрон-медальон за помощь фронту. Об этом корреспондент URA.RU сообщил участник спецоперации, руководитель проекта «Добрая земля».

«Курган посетил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Вручил ему подарок от проекта „Добрая земля“ — патрон-медальон, на котором написано: „я один в поле воин, если в сердце светом полон“. Мы ее вручаем участникам СВО и тем, кто помогает им в тылу», — сказал Пылков.

Ранее URA.RU писало, что генерал Андрей Гурулев посетил Курган 9 января по приглашению депутата Госдумы Александра Ильтякова. Встреча ветеранов и представителей патриотических движений прошла в библиотеке им. Югова. В ходе мероприятия Гурулев заявил, что планирует посетить «Курганмашзавод», где создают его любимые БМП.

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Курганский доброволец Александр Пылков, принимавший участие в зоне СВО, подарил депутату Госдумы генералу-лейтенанту Андрею Гурулеву патрон-медальон за помощь фронту. Об этом корреспондент URA.RU сообщил участник спецоперации, руководитель проекта «Добрая земля». «Курган посетил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Вручил ему подарок от проекта „Добрая земля“ — патрон-медальон, на котором написано: „я один в поле воин, если в сердце светом полон“. Мы ее вручаем участникам СВО и тем, кто помогает им в тылу», — сказал Пылков. Ранее URA.RU писало, что генерал Андрей Гурулев посетил Курган 9 января по приглашению депутата Госдумы Александра Ильтякова. Встреча ветеранов и представителей патриотических движений прошла в библиотеке им. Югова. В ходе мероприятия Гурулев заявил, что планирует посетить «Курганмашзавод», где создают его любимые БМП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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