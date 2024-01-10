Погибшего на СВО экс-главу УМВД Екатеринбурга похоронят с воинскими почестями

10 января 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, погибшего на фронте, похоронят с воинскими почестями. Об этом URA.RU сообщила адвокат Ольга Кезик. Прощание с Трифоновым пройдет в Николо-Архангельском крематории (Московская область). Это будет днем 12 января. Информацию, что полицейского похоронят с воинскими почестями URA.RU подтвердила Кезик. О смерти Трифонова стало известно 3 января. По данным защитницы, он погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Туда силовик отправился в конце ноября-начале декабря 2023 года. Трифонов был посмертно награжден медалью Минобороны РФ. В августе 2022 года Трифонов был осужден на девять с половиной лет за взятку. Потом срок наказания уменьшили на два месяца. Тогда же его лишили звания генерал-майора. Теперь близкие намерены добиться, чтобы с Трифонова сняли все обвинения. Вечером 9 января тело полицейского передали родным. Подробнее об истории бывшего начальника УМВД Екатеринбурга — в сюжете URA.RU.