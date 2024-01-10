Погибшего на СВО экс-главу УМВД Екатеринбурга похоронят с воинскими почестями

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Двадцать восьмое заседание гордумы Екатеринбурга, трифонов игорь
Прощание с Игорем Трифоновым пройдет 12 января в Московской области Фото:
новость из сюжета
Осужденный экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов погиб на СВО

Бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, погибшего на фронте, похоронят с воинскими почестями. Об этом URA.RU сообщила адвокат Ольга Кезик.

Прощание с Трифоновым пройдет в Николо-Архангельском крематории (Московская область). Это будет днем 12 января. Информацию, что полицейского похоронят с воинскими почестями URA.RU подтвердила Кезик.

О смерти Трифонова стало известно 3 января. По данным защитницы, он погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Туда силовик отправился в конце ноября-начале декабря 2023 года. Трифонов был посмертно награжден медалью Минобороны РФ.

В августе 2022 года Трифонов был осужден на девять с половиной лет за взятку. Потом срок наказания уменьшили на два месяца. Тогда же его лишили звания генерал-майора. Теперь близкие намерены добиться, чтобы с Трифонова сняли все обвинения. Вечером 9 января тело полицейского передали родным. Подробнее об истории бывшего начальника УМВД Екатеринбурга — в сюжете URA.RU.

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Бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, погибшего на фронте, похоронят с воинскими почестями. Об этом URA.RU сообщила адвокат Ольга Кезик. Прощание с Трифоновым пройдет в Николо-Архангельском крематории (Московская область). Это будет днем 12 января. Информацию, что полицейского похоронят с воинскими почестями URA.RU подтвердила Кезик. О смерти Трифонова стало известно 3 января. По данным защитницы, он погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Туда силовик отправился в конце ноября-начале декабря 2023 года. Трифонов был посмертно награжден медалью Минобороны РФ. В августе 2022 года Трифонов был осужден на девять с половиной лет за взятку. Потом срок наказания уменьшили на два месяца. Тогда же его лишили звания генерал-майора. Теперь близкие намерены добиться, чтобы с Трифонова сняли все обвинения. Вечером 9 января тело полицейского передали родным. Подробнее об истории бывшего начальника УМВД Екатеринбурга — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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