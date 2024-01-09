«РуссНефть» возобновит работы на месторождении ХМАО, которое закрывали из-за санкций

Месторождение «РуссНефти» в ХМАО начнут разрабатывать после годового перерыва

10 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Бурение на месторождении «РуссНефти» в ХМАО в 2023 году отложили из-за кризиса на топливном рынке Фото: Алексей Андронов © URA.RU «РуссНефть» приступит к разработке Восточно-Каменного месторождения в ХМАО, которое в 2023 году приостановили из-за санкций и экономического кризиса. Планами по бурению новых скважин поделился руководитель ханты-мансийского филиала компании Алексей Шаталов. «На Восточно-Каменном месторождении разворачиваются работы по промышленному освоению, отложенные в связи с кризисной ситуацией начала 2023 года. За год намечено построить 24 скважины, которые дадут порядка 130 тысяч тонн нефти, цифры эти могут корректироваться», — сообщил Шаталов в корпоративной газете предприятия «Время РуссНефти». Бурение скважин планировали начать год назад, но отложили работы из-за кризиса на топливном рынке: падения цены нефти и ограничения добычи по соглашению ОПЕК+. Нефтяникам пришлось сократить программу инвестиций и приостановить перспективный проект. В марте «РуссНефть» собирается осуществить намеченные планы. В настоящее время на месторождение доставляют оборудование, материалы, устанавливают буровые вышки. На нефтедобывающем участке нефтяники планируют построить производственные объекты: установку подготовки нефти, энергокомплекс. Руководитель филиала отметил, что месторождение перспективное, но добывать нефть на нем будет нелегко. Ранее URA.RU писало, что «РуссНефть» вложит более 40 миллионов в реализацию социально-экономических программ и благотворительных проектов в ХМАО. Коренным малочисленным народам севера будут выделены компенсационные выплаты в размере до 24,5 млн. рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«РуссНефть» приступит к разработке Восточно-Каменного месторождения в ХМАО, которое в 2023 году приостановили из-за санкций и экономического кризиса. Планами по бурению новых скважин поделился руководитель ханты-мансийского филиала компании Алексей Шаталов. «На Восточно-Каменном месторождении разворачиваются работы по промышленному освоению, отложенные в связи с кризисной ситуацией начала 2023 года. За год намечено построить 24 скважины, которые дадут порядка 130 тысяч тонн нефти, цифры эти могут корректироваться», — сообщил Шаталов в корпоративной газете предприятия «Время РуссНефти». Бурение скважин планировали начать год назад, но отложили работы из-за кризиса на топливном рынке: падения цены нефти и ограничения добычи по соглашению ОПЕК+. Нефтяникам пришлось сократить программу инвестиций и приостановить перспективный проект. В марте «РуссНефть» собирается осуществить намеченные планы. В настоящее время на месторождение доставляют оборудование, материалы, устанавливают буровые вышки. На нефтедобывающем участке нефтяники планируют построить производственные объекты: установку подготовки нефти, энергокомплекс. Руководитель филиала отметил, что месторождение перспективное, но добывать нефть на нем будет нелегко. Ранее URA.RU писало, что «РуссНефть» вложит более 40 миллионов в реализацию социально-экономических программ и благотворительных проектов в ХМАО. Коренным малочисленным народам севера будут выделены компенсационные выплаты в размере до 24,5 млн. рублей.