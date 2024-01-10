Аналитик Юшков: мятеж в Эквадоре грозит изменить цены на нефть

10 января 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

США и Европа будут стараться разрешить конфликт в Эквадоре, чтобы цены на нефть не выросли Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт в Эквадоре В случае, если в Эквадоре возникнут проблемы с экспортом нефти на фоне беспорядков в стране, то цены на рынке начнут расти. Это будет на пользу России, сообщил URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Если они, действительно, придут к сокращению объема производства нефти, то это повлияет на мировой рынок. Экспортируют они около 800 тысяч баррелей в сутки. Если даже половину они уберут или даже 30%, то это все равно окажется существенным для мирового рынка. Если мы увидим, что один Эквадор убрал 200-300-400 тысяч баррелей в сутки, то это, конечно, подтолкнет цены вверх, то есть для России это, например, было бы выгодно», — сказал Игорь Юшков. При этом такая ситуация сыграет против недружественных стран, отметил эксперт. «Это невыгодно для стран-потребителей, поэтому те же самые Соединенные Штаты, Евросоюз, всячески будут пытаться урегулировать конфликты внутри Эквадора, для того, чтобы те добывали больше. Для того чтобы влияние на рынок возникло, должна быть атака на нефтегазовый объект, либо рабочие должны закрыть его и уйти в какое-то безопасное место. Пока прерывание работы топливного комплекса в Эквадоре мы не видим, но потенциально это возможно в результате внутреннего конфликта», — объяснил эксперт. При этом пока высокой опасности для эквадорской нефти не видит директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин. «Возможно, что кто-то в условиях нестабильной ситуации попытается продать что-то подешевле. Это может быть, например, когда идут отгрузки в танкеры сторонних компаний, и они боятся физически заходить в порт. Для этого там может быть дисконт. Это скидки за риск, и не более того», — заключил собеседник агентства. В Эквадоре вооруженные боевики начали масштабный мятеж. В заложники захватили телеведущих, телеканал заминировали. В тюрьмах заключенные удерживают 139 человек. О местоположении двух опаснейших бандитов страны ничего неизвестно. В стране ввели режим вооруженного конфликта. Россия осудила данные террористические методы и поддержала законную власть страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае, если в Эквадоре возникнут проблемы с экспортом нефти на фоне беспорядков в стране, то цены на рынке начнут расти. Это будет на пользу России, сообщил URA.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Если они, действительно, придут к сокращению объема производства нефти, то это повлияет на мировой рынок. Экспортируют они около 800 тысяч баррелей в сутки. Если даже половину они уберут или даже 30%, то это все равно окажется существенным для мирового рынка. Если мы увидим, что один Эквадор убрал 200-300-400 тысяч баррелей в сутки, то это, конечно, подтолкнет цены вверх, то есть для России это, например, было бы выгодно», — сказал Игорь Юшков. При этом такая ситуация сыграет против недружественных стран, отметил эксперт. «Это невыгодно для стран-потребителей, поэтому те же самые Соединенные Штаты, Евросоюз, всячески будут пытаться урегулировать конфликты внутри Эквадора, для того, чтобы те добывали больше. Для того чтобы влияние на рынок возникло, должна быть атака на нефтегазовый объект, либо рабочие должны закрыть его и уйти в какое-то безопасное место. Пока прерывание работы топливного комплекса в Эквадоре мы не видим, но потенциально это возможно в результате внутреннего конфликта», — объяснил эксперт. При этом пока высокой опасности для эквадорской нефти не видит директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин. «Возможно, что кто-то в условиях нестабильной ситуации попытается продать что-то подешевле. Это может быть, например, когда идут отгрузки в танкеры сторонних компаний, и они боятся физически заходить в порт. Для этого там может быть дисконт. Это скидки за риск, и не более того», — заключил собеседник агентства. В Эквадоре вооруженные боевики начали масштабный мятеж. В заложники захватили телеведущих, телеканал заминировали. В тюрьмах заключенные удерживают 139 человек. О местоположении двух опаснейших бандитов страны ничего неизвестно. В стране ввели режим вооруженного конфликта. Россия осудила данные террористические методы и поддержала законную власть страны.