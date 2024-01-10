Что случилось в Эквадоре: причины вооруженного мятежа

Полиция Эквадора сообщила о десяти погибших в ходе беспорядков

Национальная полиция сообщила, что десять человек погибли из-за беспорядков Фото: Jose Jacome/EPA/TASS

новость из сюжета Вооруженный конфликт в Эквадоре

В Эквадоре вооруженные боевики начали масштабный мятеж. Они захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала, заминировав телестудию. В тюрьмах заключенные удерживают 139 человек. О местоположении двух опаснейших бандитов страны ничего неизвестно. Что стало причиной вооруженного мятежа в Эквадоре — читайте в материале URA.RU.

Из-за чего начался мятеж

Генпрокуратура страны 7 января сообщила о бунтах, которые начались в эквадорских пенитенциарных учреждениях. Это произошло из-за побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса по кличке Фито. Утром 8 января его должны были перевести в тюрьму особо строгого режима «Ла-Рока», однако его не было в камере. Никто не знает, где он находится.

«Лос-Чонерос» — преступная группировка, появившаяся в 2005 году в кантоне Чоне в провинции Манаби. На ее счету вымогательства, заказные убийства и торговля наркотиками. Спецслужбы Эквадора называют «Лос-Чонерос» вооруженным крылом колумбийского картеля, который имеет интересы внутри страны. В августе 2023 года незадолго до своей смерти кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио сообщал об угрозах со стороны Масиаса. Его застрелили 9 августа. Ответственность за убийство взяла на себя преступная группировка «Лос-Лобос».

Вооруженные люди 9 января устроили нападение на студию телеканала TC Televisión в Гуаякиле и в прямом эфире взяли в заложники ведущих. После произошедшего телеканал Ecuavisa и журнал Vistazo начал эвакуацию своих работников. Участников нападения задержали, а заложников освободили. Злоумышленникам предъявят обвинения в терроризме.

Бандиты в тюрьмах начали брать в заложники охранников и административных сотрудников. Изначально, по информации СМИ, было известно только о десяти мужчинах, которых удерживали бандиты. Позже сообщили, что в тюрьмах «Асуай №1», «Каньяр №2», «Напо №1», «Тунгурауа №1» и «Котопахи №1» банды удерживают минимум 139 человек.

Еще один главарь преступной группировки «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико 10 января сбежал из тюрьмы. Он стал одним из 39 заключенных, которому удалось сбежать из-под стражи в тюрьме города Риобамба.

Национальная полиция сообщила, что в ходе вооруженных беспорядков в Эквадоре погибли как минимум десять человек. До этого представитель полиции заявил о восьми погибших.

Как власть отреагировала на мятеж

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что в стране вводится чрезвычайное положение на 60 дней для установления порядка в тюрьмах. Он отметил, что ведение мирных переговоров с террористами невозможно. После глава государства ввел режим «внутреннего вооруженного конфликта».

Нобоа приказал нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающих десятки тысяч человек. Глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Велы Эрасо назвал преступные банды законными военными целями.

В Гуаякиле перекрыли дороги и остановили работу вокзала. Жителей города призвали не выходить из дома.

В центр столицы Эквадора стянули военное вооружение после того, как в центральных районах Кито были замечены случаи мародерства. В аэропорту города усилили меры безопасности.

Мировая реакция

Перу усиливает границу с Эквадором спецназом. Там же объявлено ЧП, чтобы в страну не проникли «головорезы, сбежавшие из тюрем».

США знают о мятеже. Американская власть координирует шаги с Эквадором и готова оказать помощь.

Никаких происшествий с россиянами из-за обострения ситуации в Эквадоре на данный момент нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.