Что случилось в Эквадоре: причины вооруженного мятежа

В Эквадоре вооруженные боевики начали масштабный мятеж. Они захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала, заминировав телестудию. В тюрьмах заключенные удерживают 139 человек. О местоположении двух опаснейших бандитов страны ничего неизвестно. Что стало причиной вооруженного мятежа в Эквадоре — читайте в материале URA.RU.
Из-за чего начался мятеж
Генпрокуратура страны 7 января сообщила о бунтах, которые начались в эквадорских пенитенциарных учреждениях. Это произошло из-за побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса по кличке Фито. Утром 8 января его должны были перевести в тюрьму особо строгого режима «Ла-Рока», однако его не было в камере. Никто не знает, где он находится.
«Лос-Чонерос» — преступная группировка, появившаяся в 2005 году в кантоне Чоне в провинции Манаби. На ее счету вымогательства, заказные убийства и торговля наркотиками. Спецслужбы Эквадора называют «Лос-Чонерос» вооруженным крылом колумбийского картеля, который имеет интересы внутри страны. В августе 2023 года незадолго до своей смерти кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио сообщал об угрозах со стороны Масиаса. Его застрелили 9 августа. Ответственность за убийство взяла на себя преступная группировка «Лос-Лобос».
Вооруженные люди 9 января устроили нападение на студию телеканала TC Televisión в Гуаякиле и в прямом эфире взяли в заложники ведущих. После произошедшего телеканал Ecuavisa и журнал Vistazo начал эвакуацию своих работников. Участников нападения задержали, а заложников освободили. Злоумышленникам предъявят обвинения в терроризме.
Бандиты в тюрьмах начали брать в заложники охранников и административных сотрудников. Изначально, по информации СМИ, было известно только о десяти мужчинах, которых удерживали бандиты. Позже сообщили, что в тюрьмах «Асуай №1», «Каньяр №2», «Напо №1», «Тунгурауа №1» и «Котопахи №1» банды удерживают минимум 139 человек.
Еще один главарь преступной группировки «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико 10 января сбежал из тюрьмы. Он стал одним из 39 заключенных, которому удалось сбежать из-под стражи в тюрьме города Риобамба.
Национальная полиция сообщила, что в ходе вооруженных беспорядков в Эквадоре погибли как минимум десять человек. До этого представитель полиции заявил о восьми погибших.
Как власть отреагировала на мятеж
- Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что в стране вводится чрезвычайное положение на 60 дней для установления порядка в тюрьмах. Он отметил, что ведение мирных переговоров с террористами невозможно. После глава государства ввел режим «внутреннего вооруженного конфликта».
- Нобоа приказал нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающих десятки тысяч человек. Глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Велы Эрасо назвал преступные банды законными военными целями.
- В Гуаякиле перекрыли дороги и остановили работу вокзала. Жителей города призвали не выходить из дома.
- В центр столицы Эквадора стянули военное вооружение после того, как в центральных районах Кито были замечены случаи мародерства. В аэропорту города усилили меры безопасности.
Мировая реакция
- Перу усиливает границу с Эквадором спецназом. Там же объявлено ЧП, чтобы в страну не проникли «головорезы, сбежавшие из тюрем».
- США знают о мятеже. Американская власть координирует шаги с Эквадором и готова оказать помощь.
- Никаких происшествий с россиянами из-за обострения ситуации в Эквадоре на данный момент нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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