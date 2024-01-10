Россия впервые отреагировала на восстание картелей в Эквадоре

МИД РФ: РФ выражает солидарность с властью Эквадора
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова принесла соболезнования близким погибших Фото:
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Вооруженный конфликт в Эквадоре

РФ выражает солидарность с эквадорской властью, которая столкнулась с активизацией преступных группировок. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия осуждает террористические методы, применяемые бандитами.

«Выражаем солидарность с правительством и народом Эквадора, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки», — сообщила Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что РФ осуждает террористические методы, которые включали в себя захват заложников. Представитель МИД РФ принесла соболезнования близким погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.

Ранее в Эквадоре вооруженные боевики начали масштабный мятеж. Известно о десяти погибших, передает RT. В здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием и во время прямого эфира взяли в заложники ведущих новостей, сообщает «Национальная служба новостей».

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РФ выражает солидарность с эквадорской властью, которая столкнулась с активизацией преступных группировок. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия осуждает террористические методы, применяемые бандитами. «Выражаем солидарность с правительством и народом Эквадора, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки», — сообщила Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Захарова отметила, что РФ осуждает террористические методы, которые включали в себя захват заложников. Представитель МИД РФ принесла соболезнования близким погибших и пожелала выздоровления пострадавшим. Ранее в Эквадоре вооруженные боевики начали масштабный мятеж. Известно о десяти погибших, передает RT. В здание эквадорского телеканала TC Televisión ворвались неизвестные с оружием и во время прямого эфира взяли в заложники ведущих новостей, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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