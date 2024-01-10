Директора аэропорта Челябинска Кашина отстранили от должности за пьяный дебош

Виталия Кашина отстранили от занимаемой должности за дебош на борту самолета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректора аэропорта «Курчатов» в Челябинске Виталия Кашина отстранили от занимаемой должности за пьяный дебош во время рейса до Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Новапорт», куда входит челябинская воздушная гавань.

«Инцидент, произошедший 6 января на рейсе авиакомпании „Россия“, свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям одного из руководителей крупного авиапредприятия. За недопустимое поведение и не соответствие стандартам и ценностям ООО „Новапорт Холдинг“ генеральный директор аэропорта Челябинск отстранен от занимаемой должности», — сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга. Сам Кашин на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

Там отметили, что главной задачей холдинга является безопасность и высокий уровень качества обслуживания. Подобного принципа должны придерживаться все их сотрудники, включая топ-менеджеров. Кашин же, пошел против этих принципов, начав буянить во время полета.

Кашин отправился из Челябинска в Санкт-Петербург 6 января. Перед полетом он выпил, в полете небольшой банкет продолжился. Во время него Кашин стал агрессивно себя вести, оскорблять авиакомпанию, которая отвечала за рейс. По итогу в аэропорту «Пулково» его уже ждали сотрудники полиции. На Пашина составили административный протокол.

По неподтвержденной информации, в линейном отделе полиции аэропорта Кашин сообщил, что его спровоцировал экипаж воздушного судна. Якобы, они начали жаловаться ему на нерасчищенную взлетно-посадочную полосу. Учитывая, что незадолго до этого ему испортили нервы ревизоры, нагрянувшие в аэропорт с проверкой, он не смог совладать со своей реакцией.