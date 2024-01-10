ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотником

Атака беспилотника ВСУ на Воронежскую область была отражена российской ПВО
Вооруженные силы Украины попытались атаковать Воронежскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России, заявив, что атака была отражена.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале оборонного ведомства.
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