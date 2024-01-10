ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотником

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Атака беспилотника ВСУ на Воронежскую область была отражена российской ПВО Фото:

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Воронежскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России, заявив, что атака была отражена.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале оборонного ведомства.

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Вооруженные силы Украины попытались атаковать Воронежскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России, заявив, что атака была отражена. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале оборонного ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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