Челябинцы попали в гигантские пробки
На дорогах Челябинска 10 января образовались 11-балльные пробки. По данным сервиса «2ГИС», движение встало во всех районах города.
На картах сервиса указано, что пробки достигли 11 баллов. В городе парализованы основные транспортные артерии. Заторы тянутся по Свердловскому тракту, Копейскому шоссе и на центральных улицах.
Сервисы фиксируют пробки второй день подряд. С началом рабочей недели 9 января челябинцы попадают в сильные пробки утром и вечером.
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