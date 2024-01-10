В Челябинске вновь возникли 11-балльные пробки. Карта

10 января 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Челябинцы попали в гигантские пробки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На дорогах Челябинска 10 января образовались 11-балльные пробки. По данным сервиса «2ГИС», движение встало во всех районах города. На картах сервиса указано, что пробки достигли 11 баллов. В городе парализованы основные транспортные артерии. Заторы тянутся по Свердловскому тракту, Копейскому шоссе и на центральных улицах. Сервисы фиксируют пробки второй день подряд. С началом рабочей недели 9 января челябинцы попадают в сильные пробки утром и вечером. Карта: сервис «2ГИС», https://2gis.ru

На дорогах Челябинска 10 января образовались 11-балльные пробки. По данным сервиса «2ГИС», движение встало во всех районах города. На картах сервиса указано, что пробки достигли 11 баллов. В городе парализованы основные транспортные артерии. Заторы тянутся по Свердловскому тракту, Копейскому шоссе и на центральных улицах. Сервисы фиксируют пробки второй день подряд. С началом рабочей недели 9 января челябинцы попадают в сильные пробки утром и вечером.