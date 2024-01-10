В Челябинске вновь возникли 11-балльные пробки. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, пробка, ночь, дорога, автотранспорт
Челябинцы попали в гигантские пробки Фото:

На дорогах Челябинска 10 января образовались 11-балльные пробки. По данным сервиса «2ГИС», движение встало во всех районах города.

На картах сервиса указано, что пробки достигли 11 баллов. В городе парализованы основные транспортные артерии. Заторы тянутся по Свердловскому тракту, Копейскому шоссе и на центральных улицах.

Сервисы фиксируют пробки второй день подряд. С началом рабочей недели 9 января челябинцы попадают в сильные пробки утром и вечером.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На дорогах Челябинска 10 января образовались 11-балльные пробки. По данным сервиса «2ГИС», движение встало во всех районах города. На картах сервиса указано, что пробки достигли 11 баллов. В городе парализованы основные транспортные артерии. Заторы тянутся по Свердловскому тракту, Копейскому шоссе и на центральных улицах. Сервисы фиксируют пробки второй день подряд. С началом рабочей недели 9 января челябинцы попадают в сильные пробки утром и вечером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...