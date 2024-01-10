ВСУ впервые в 2024 году атаковали Волгоградскую область

В результате атаки беспилотника никто не пострадал, сказал Андрей Бочаров
ВСУ впервые в 2024 году попытались атаковать Волгоградскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.
«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат», — передает слова губернатора telegram-канал «Region_34». По словам главы области, пострадавших, а также повреждений гражданской инфраструктуры, нет.
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