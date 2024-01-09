09 января 2024

Жители расселенного после взрыва газа дома в ХМАО пожаловались на промерзание новой квартиры

У пострадавших после взрыва вартовчан в новой квартире от холода отошли обои
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
По версии жильцов, холод в квартире возник из-за промерзания стены здания Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Жильцы дома № 3 по улице Мира в Нижневартовске пожаловались на холод в квартире из-за промерзания фасада здания. Городские власти переселили семью в новое жилье после того, как их старый дом пострадал от взрыва газового баллона в соседнем здании на Мира, 6А. Об этом URA.RU рассказал один из жителей Евгений.

«С ноября 2023 года в квартире стало очень холодно, по швам шел сквозняк. Тогда же я написал заявление в ЖЭУ. Но до сих пор никаких температурных замеров никто не производил. После массовых жалоб жителей дома, отопление стало мощнее, но моих проблем это не решило. Даже обои с торцевой стороны, там где шов здания, у нас отошли», — рассказал Евгений.

В обслуживающем дом ПРЭТ № 3 корреспонденту агентства пообещали дать комментарий после проверки информации по данной проблеме. Кроме того, в муниципальном предприятии пояснили, что никогда не отказываются от контактов с жильцами и работают со всеми обращениями.

Ранее URA.RU писало о том, что 4 декабря 2022 года в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным взорвался газ из-за неверной установки газового баллона.

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Жильцы дома № 3 по улице Мира в Нижневартовске пожаловались на холод в квартире из-за промерзания фасада здания. Городские власти переселили семью в новое жилье после того, как их старый дом пострадал от взрыва газового баллона в соседнем здании на Мира, 6А. Об этом URA.RU рассказал один из жителей Евгений. «С ноября 2023 года в квартире стало очень холодно, по швам шел сквозняк. Тогда же я написал заявление в ЖЭУ. Но до сих пор никаких температурных замеров никто не производил. После массовых жалоб жителей дома, отопление стало мощнее, но моих проблем это не решило. Даже обои с торцевой стороны, там где шов здания, у нас отошли», — рассказал Евгений. В обслуживающем дом ПРЭТ № 3 корреспонденту агентства пообещали дать комментарий после проверки информации по данной проблеме. Кроме того, в муниципальном предприятии пояснили, что никогда не отказываются от контактов с жильцами и работают со всеми обращениями. Ранее URA.RU писало о том, что 4 декабря 2022 года в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным взорвался газ из-за неверной установки газового баллона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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