Жители расселенного после взрыва газа дома в ХМАО пожаловались на промерзание новой квартиры

У пострадавших после взрыва вартовчан в новой квартире от холода отошли обои

10 января 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

По версии жильцов, холод в квартире возник из-за промерзания стены здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Жильцы дома № 3 по улице Мира в Нижневартовске пожаловались на холод в квартире из-за промерзания фасада здания. Городские власти переселили семью в новое жилье после того, как их старый дом пострадал от взрыва газового баллона в соседнем здании на Мира, 6А. Об этом URA.RU рассказал один из жителей Евгений. «С ноября 2023 года в квартире стало очень холодно, по швам шел сквозняк. Тогда же я написал заявление в ЖЭУ. Но до сих пор никаких температурных замеров никто не производил. После массовых жалоб жителей дома, отопление стало мощнее, но моих проблем это не решило. Даже обои с торцевой стороны, там где шов здания, у нас отошли», — рассказал Евгений. В обслуживающем дом ПРЭТ № 3 корреспонденту агентства пообещали дать комментарий после проверки информации по данной проблеме. Кроме того, в муниципальном предприятии пояснили, что никогда не отказываются от контактов с жильцами и работают со всеми обращениями. Ранее URA.RU писало о том, что 4 декабря 2022 года в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным взорвался газ из-за неверной установки газового баллона.

Жильцы дома № 3 по улице Мира в Нижневартовске пожаловались на холод в квартире из-за промерзания фасада здания. Городские власти переселили семью в новое жилье после того, как их старый дом пострадал от взрыва газового баллона в соседнем здании на Мира, 6А. Об этом URA.RU рассказал один из жителей Евгений. «С ноября 2023 года в квартире стало очень холодно, по швам шел сквозняк. Тогда же я написал заявление в ЖЭУ. Но до сих пор никаких температурных замеров никто не производил. После массовых жалоб жителей дома, отопление стало мощнее, но моих проблем это не решило. Даже обои с торцевой стороны, там где шов здания, у нас отошли», — рассказал Евгений. В обслуживающем дом ПРЭТ № 3 корреспонденту агентства пообещали дать комментарий после проверки информации по данной проблеме. Кроме того, в муниципальном предприятии пояснили, что никогда не отказываются от контактов с жильцами и работают со всеми обращениями. Ранее URA.RU писало о том, что 4 декабря 2022 года в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным взорвался газ из-за неверной установки газового баллона.